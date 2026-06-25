Hyrkkö Helsinki Pridessä: Aikuisten tehtävä on tukea sateenkaarinuoria – ei kiusata, kampittaa tai kylvää vihaa

– Puhun nyt suoraan. Olen viime päivinä seurannut järkyttyneenä joidenkin kollegoideni irvailua sateenkaarinuorten kustannuksella, sanoo Hyrkkö.



– Kun aikuinen ihminen – oli sitten kyse kansanedustajasta tai jääkiekkoilijasta – päättää pilkata ja kauhistella transnuoria, kyse ei ole mielipiteen ilmaisusta, vaan julmasta valinnasta altistaa entistä suuremmalle vihalle ja leimaamiselle niitä nuoria, jotka ovat jo valmiiksi vaikeassa asemassa. On vaikea keksiä mitään halveksuttavampaa, kritisoi Hyrkkö.



Hyrkkö viittaa erinäisten kansanedustajien ja urheilijoiden (esimerkiksi Veli-Matti Savinainen) internet-julkaisuihin koskien kehonsa kanssa kipuileville transnuorille suunnattua työpajaa.



– Nämä nuoret eivät ole uhka kenellekään. He yrittävät parhaansa mukaan selviytyä ja löytää oman polkunsa maailmassa. Meidän aikuisten vastuulla on auttaa heitä siinä – ei kiusata, kampittaa tai kylvää vihaa, sanoo Hyrkkö.



Hyrkkö vaati puheessaan myös eheytyshoitojen kriminalisointia.



– Suomessa ei ole sijaa huuhaahoidoille, jotka rikkovat ihmisen sisintä, sanoo Hyrkkö.



Eduskunnan sateenkaariverkosto toimii Helsinki Priden suojelijana. Verkoston puheenjohtajistossa toimivat Elisa Gebhard (sd), Saara Hyrkkö (vihr) ja Maaret Castren (kok) pitivät yhteisen puheen tapahtumassa.



Gebhard nosti omassa puheessaan esiin muun muassa tarpeen sateenkaarioikeuksien parantamiselle tulevalla vaalikaudella ja Castren sateenkaarisenioreiden aseman ja sateenkaari-ihmisten kohtaamisen terveydenhuollossa.