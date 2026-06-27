SDP:n Ojala-Niemelä: Veroeurojen käytön oltava läpinäkyvää
27.6.2026 15:47:25 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Johanna Ojala-Niemelä vaatii hallitukselta selvitystä Garden Helsinki -areenahankkeen saamasta 35 miljoonan euron valtiontuesta ja pääministeri Orpon roolista tuen myöntämisessä.
Helsingin Garden-areenahanke sai valtiolta 35 miljoonaa euroa kehysriihen päätöksellä keväällä 2025. Helsinki Gardenia on valmisteltu pitkään ja valmistuessaan siitä tulisi Helsingin IFK:n kotiareena.
Ojala-Niemelä kritisoi voimakkaasti Garden Helsinki liittyvän rahoituspäätöksen salailua. Tälle hankkeelle ei ole hallituksesta löytynyt isää tai äitiä, vaan vaikenemisen muuri nousee kuin seinä vastaan, eikä kukaan halua tunnustaa omistajuutta asiaan. Kun veronmaksajien rahoja käytetään ylipäänsä yhtään mihinkään, tulee päätöksenteon olla läpinäkyvää ja avointa, Ojala-Niemelä päättää.
Yhteyshenkilöt
Johanna Ojala-NiemeläKansanedustajaPuh:050 512 2663
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