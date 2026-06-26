Farmari Kalajoella sulki porttinsa
27.6.2026 18:14:46 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote
Farmari-maatalousnäyttely Kalajoella on sulkenut porttinsa tältä vuodelta. Seuraavan kerran Farmari on Jyväskylässä juhannuksen jälkeen 2028.
Kalajoella Farmari järjestettiin ensimmäistä kertaa. Tapahtuma kiinnosti hyvin niin maatalousyrittäjiä ympäri Suomen kuin myös kuluttajia. Yhteensä kolmen päivän aikana kävijöitä oli 52 000.
”Olemme tyytyväisiä Kalajoen Farmarin onnistumiseen. Lentokenttäalue toimi ja saimme sinne sijoitettua luontevasti niin koneet, eläimet kuin ruokapalvelutkin. Eläimet saimme väljästi alueelle ja näin minimoitua eläintautiriskit”, kommentoi näyttelyn johtaja Henri Honkala.
”Farmari oli Suomen kesän vilkkaimpana tapahtumaviikonloppuna. Kenties lähialueiden musiikkitapahtumat sekä Suviseurat rokottivat hieman kävijämäärää. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saimme myös ammattilaiset liikkeelle, sillä Farmarissa olleet ammattilaiset ovat olleet tositarkoituksella täällä, tarjouksia on annettu ja kauppaakin tehty.”
Ohjelma kiinnosti
Farmarissa on ollut yhteensä 60 eri paneelia tai muuta keskustelua ohjelmalavoilla, joihin osallistui yli 150 henkilöä keskustelijan roolissa. Paneelit ja muu lavaohjelma keräsivät runsaasti katsojia ja herättivät paljon keskustelua.
”Farmari on toimialan yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä onnistunut hyvin. Olemme tästä roolista kiitollisia, näin saamme alan sisällä ja yhteiskunnallisesti herätettyä keskustelua eri teemoista", Henri Honkala kommentoi.
Farmarin järjestää ProAgria Tapahtumat Oy, joka on ProAgria-keskusten omistama tapahtumayhtiö. Tapahtuma esittelee maa- ja metsätalousalan uusimpia ratkaisuja, teknologiaa ja innovaatioita. Lisäksi se tarjoaa kohtaamispaikan alan ammattilaisille, sidosryhmille ja suurelle yleisölle.
Yhteyshenkilöt
Henri HonkalaNäyttelytoiminnan johtajaProAgria Tapahtumat OyPuh:040 827 7100henri.honkala@proagria.fi
Kirsi Ylitalonäyttelypäällikkö/Farmari 2026Puh:040 1964 434kirsi.varila@proagria.fi
Miia Lenkkeri-Tamminenviestintäpäällikkö/Farmari 2026Puh:0400159118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
Linkit
ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
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