Adlercreutz: Turvallinen Suomi rakentuu vapaudesta ja yhdenvertaisuudesta
27.6.2026 20:10:18 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Tänään Helsinki täyttyi yhteisöllisyydestä, ylpeydestä ja ilosta, kun Pride-kulkue marssi läpi keskustan. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz osallistui kulkueeseen sekä valtioneuvoston blokissa että yhdessä RKP:n kanssa.
– Vapaata yhteiskuntaa ei mitata vain sillä, mitä oikeuksia kirjaamme lakiin, vaan sillä, uskaltavatko ihmiset arjessaan olla omia itsejään. Turvallinen Suomi on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse peitellä sitä, kuka on, Adlercreutz sanoo.
Aikana, jolloin identiteettiin, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä keskustellaan yhä kärjistyneemmin, on tärkeää puolustaa avoimuutta, kunnioitusta ja kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa.
– Jokaisen tulee voida tuntea kuuluvansa tänne. Suomi vahvistuu, kun ihmiset saavat elää avoimesti, osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan ja kokea, että heitä kohdellaan kunnioittavasti, Adlercreutz sanoo.
– Yksi konkreettinen parannustoimenpide on kieltää eheytyshoidot. Toivon, että voimme mahdollisimman pian edetä sitä koskevan lainsäädännön kanssa.
Adlercreutz nostaa esiin erityisesti lasten ja nuorten tilanteen.
– Koulun tulee olla paikka, jossa jokainen lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Yhdenkään oppilaan ei pitäisi joutua pelkäämään omana itsenään olemista. On meidän vastuullamme luoda ilmapiiri kouluihin, jossa kaikilla on mahdollisuus kasvaa, oppia ja voida hyvin.
– Pridessa on pohjimmiltaan kyse ihmisarvosta. Vapaudesta elää omaa elämäänsä ja vastuusta rakentaa yhteiskunta, jossa tämä vapaus kuuluu kaikille, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Henriksson på Chydeniusseminariet: Riktade trakasserier behöver straffbeläggas separat26.6.2026 13:42:14 EEST | Pressmeddelande
– Riktade trakasserier måste tas på stort allvar. De äventyrar den demokratiska rättsstaten och fungerande samhällsfunktioner och kränker de berörda personernas grundläggande och mänskliga rättigheter. Som tidigare justitieminister anser jag att det motiverat att särskilt straffbelägga riktade trakasserier, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).
Henriksson Chydenius-seminaarissa: Maalittaminen tulisi säätää erikseen rangaistavaksi26.6.2026 13:42:14 EEST | Tiedote
– Maalittamiseen on suhtauduttava erittäin vakavasti. Se vaarantaa demokraattisen oikeusvaltion ja yhteiskunnan toimivuutta sekä loukkaa sen uhriksi joutuvien perus- ja ihmisoikeuksia. Entisenä oikeusministerinä näen, että maalittamisen säätäminen erikseen rangaistavaksi olisi perusteltua, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP).
Henrik Wickström deltog i Economic Resilience Forum i Ukraina - ”Viktigt att Ukrainas EU-medlemskap förs framåt”22.6.2026 09:11:55 EEST | Pressmeddelande
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström har under midsommaren besökt Ukraina för att delta i Economic Resilience Forum, som ordnades av SFP:s ukrainska systerparti. Forumet samlar politiker, experter och företrädare för civilsamhället för att diskutera Ukrainas ekonomiska motståndskraft, återuppbyggnad och framtida utveckling.
Henriksson: Nu förenklar och digitaliserar vi EU:s produktlagstiftning!18.6.2026 13:34:09 EEST | Pressmeddelande
SFP:s Europaparlamentariker och Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson välkomnar förra veckans överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet om att förenkla och digitalisera vissa av EU:s produktregler. Henriksson har fungerat som Renew Europes förhandlare för lagstiftningspaketet i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd.
Henriksson: Nyt yksinkertaistamme ja digitalisoimme EU:n tuotelainsäädäntöä!18.6.2026 13:34:09 EEST | Tiedote
RKP:n europarlamentaarikko ja Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson suhtautuu myönteisesti viime viikolla saavutettuun neuvottelutulokseen Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston välillä tiettyjen EU:n tuotesääntöjen yksinkertaistamisesta ja digitalisoinnista. Henriksson on toiminut Renew Europen neuvottelijana kyseisestä lainsäädäntöpaketista sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme