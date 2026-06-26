Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Adlercreutz: Turvallinen Suomi rakentuu vapaudesta ja yhdenvertaisuudesta

27.6.2026 20:10:18 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Tänään Helsinki täyttyi yhteisöllisyydestä, ylpeydestä ja ilosta, kun Pride-kulkue marssi läpi keskustan. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz osallistui kulkueeseen sekä valtioneuvoston blokissa että yhdessä RKP:n kanssa.

– Vapaata yhteiskuntaa ei mitata vain sillä, mitä oikeuksia kirjaamme lakiin, vaan sillä, uskaltavatko ihmiset arjessaan olla omia itsejään. Turvallinen Suomi on Suomi, jossa kenenkään ei tarvitse peitellä sitä, kuka on, Adlercreutz sanoo.

Aikana, jolloin identiteettiin, ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä keskustellaan yhä kärjistyneemmin, on tärkeää puolustaa avoimuutta, kunnioitusta ja kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa.

– Jokaisen tulee voida tuntea kuuluvansa tänne. Suomi vahvistuu, kun ihmiset saavat elää avoimesti, osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan ja kokea, että heitä kohdellaan kunnioittavasti, Adlercreutz sanoo.

– Yksi konkreettinen parannustoimenpide on kieltää eheytyshoidot. Toivon, että voimme mahdollisimman pian edetä sitä koskevan lainsäädännön kanssa.

Adlercreutz nostaa esiin erityisesti lasten ja nuorten tilanteen.

– Koulun tulee olla paikka, jossa jokainen lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Yhdenkään oppilaan ei pitäisi joutua pelkäämään omana itsenään olemista. On meidän vastuullamme luoda ilmapiiri kouluihin, jossa kaikilla on mahdollisuus kasvaa, oppia ja voida hyvin.

– Pridessa on pohjimmiltaan kyse ihmisarvosta. Vapaudesta elää omaa elämäänsä ja vastuusta rakentaa yhteiskunta, jossa tämä vapaus kuuluu kaikille, Adlercreutz sanoo.

Yhteyshenkilöt

Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)

Puh:+358 50 310 0274

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