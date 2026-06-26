Loton potti nousi kaikkien aikojen ennätykseen - tänne osuivat arvonnan suurimmat voitot

Arvonnan oikea rivi on 11, 14, 16, 24, 25, 34 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 28 ja plusnumeroksi 13.

Kierroksen suurin voitto lähti jakoon 6+1-tuloksella. Niitä löytyi yksi, ja sen voitto-osuus on noin 165 000 euroa. Osuma lasahti kymmenen osuuden valmisporukalle, joten jokaisen osuuden arvo on noin 16 500 euroa.

Lisäarvonnassa arvottiin viisi kymppitonnin voittoa. Ne menevät Veikkauksen asiakkaille, jotka asuvat Hyvinkäällä, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kangasniemellä ja Kirkkonummella.

Lauantain Jokeri-pelin oikea rivi on 5 6 0 3 8 6 0. Arvonnassa löytyi kaksi kappaletta kuusi oikein -tuloksia. Toinen osui Riihimäen Nesteellä asioineelle ja toinen Lahden Launeen Nesteellä rivinsä sisään jättäneelle. Molemmat voittavat 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Rio de Janeiro 27, joka tuo tuhannen euron voiton kahdelle riville.

Milli-pelin oikea rivi on 6, 9, 15, 16, 23 ja 39. Lisänumero 21. Täysosumia ei ollut pelattu, mutta pienempiä voittoja lähti jakoon yli 19 000 kappaletta.