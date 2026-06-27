Jalkapallon MM-kisat: Ranska voittaa maailmanmestaruuden 17,4 prosentin todennäköisyydellä

Veikkauksen maailmanmestaruustodennäköisyysarviot jalkapallon MM-kisojen pudotuspelivaiheeseen edenneille joukkueille



Maa Todennäköisyys Ranska 17,42 % Argentiina 15,91 % Espanja 12,73 % Englanti 9,73 % Portugali 6,90 % Brasilia 6,37 % Saksa 5,52 % Hollanti 5,52 % USA 2,85 % Norja 2,43 % Belgia 1,63 % Kolumbia 1,63 % Japani 1,63 % Marokko 1,63 % Meksiko 1,63 % Sveitsi 1,03 % Kroatia 0,66 % Ecuador 0,66 % Senegal 0,55 % Ruotsi 0,40 % Norsunluurannikko 0,40 % Itävalta 0,40 % Kanada 0,40 % Australia 0,40 % Paraguay 0,33 % Egypti 0,33 % Ghana 0,27 % Bosnia ja Hertsegovina 0,17 % Algeria 0,17 % Congo DR 0,11 % Etelä-Afrikka 0,11 % Kap Verde 0,08 %

- Kisojen aikana Veikkauksen suomalaiset asiakkaat ovat lyöneet vetoa erityisesti Argentiinan (mestaruustodennäköisyys 15,91 %), Ranskan (17,42 %) ja Hollannin (5,52 %) puolesta. Myös isokertoimisiin norjalaisiin (2,42 %) suomalaiset uskoivat erityisesti ennen kisoja, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula sanoo.



Hollannin Pitkäveto-kerroin maailmanmestariksi Veikkauksella on tällä hetkellä 15,00. Ranskan Pitkäveto-kerroin on 4,75 ja Argentiinan 5,20. Norjan kerroin on 34,00.



Kisojen maalikuninkaaksi todennäköisimmät nimet ennen pudotuspelien alkamista ovat Kylian Mbappé (Ranska) ja Lionel Messi (Argentiina).



- Heitä suuremmat riskit Veikkaukselle vedonlyönnin järjestäjänä kohdistuvat kuitenkin toiseen ranskalaiseen Michael Oliseen ja Espanjan Lamine Yamaliin. Heidän voittaessa Golden Bootin, asiakkaamme voittaisivat siis eniten ja Veikkaus häviäisi kohteen järjestäjänä, Nisula sanoo.



Veikkauksen MM-kisojen Pitkäveto-turnausvedot löytyvät täältä



Veikkauksen vedonlyönnistä suurin MM-kisojen aikana voitettu potti on 59 084 euroa. Voitto osui Monivedosta espoolaiselle nettipelaajalle 14.9.



Jalkapallon MM-kisojen pudotuspelien ensimmäinen ottelu pelataan tänään sunnuntaina klo 22 Suomen aikaa. Etelä-Afrikka kohtaa Kanadan. Näiden joukkueiden eteneminen maailmanmestaruuteen saakka olisi suuri yllätys.

