Urjalan Vahostentie poikki siltatyön vuoksi 13.-14.7.2026
29.6.2026 12:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Urjalassa maantien 13703 (Vahostentie) alittavan Tuorrettennenän putkisillan. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 13.-14.7.2026 välisenä aikana.
Tuorrettennenän silta on vuonna 1983 rakennettu, erittäin huonokuntoinen teräsputkisilta, joka on rakenteellisen käyttöikänsä päässä. Putki korvataan vastaavalla uudella.
Tie on sillan kohdalla suljettuna maanantain 13.7. klo 08.00 ja tiistain 14.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee Vahostentiellä, noin 4,5 kilometriä Halkivahantien liittymästä länteen.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Honkolasta Tuoreenkulmaan on kiertoreitti Halkivahantien (Mt 2981) - Punkalaitumentien (Mt 230) - Kiimankulmantien (Mt 13701) ja Kivisenojantien (Mt 13703) kautta.
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
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Tietoja julkaisijasta
Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.
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