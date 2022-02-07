Taaleri ja HitecVision kiihdyttävät Fintoilin kasvua hyödyntämällä kehittyneiden biopolttoaineiden voimakkaasti kasvavaa kysyntää
7.7.2026 12:35:00 EEST | Taaleri Oyj | Tiedote
TAALERI / FINTOIL / HITECVISION | LEHDISTÖTIEDOTE | 7.7.2026 KLO 12.35
Taaleri ja HitecVision kiihdyttävät Fintoilin kasvua hyödyntämällä kehittyneiden biopolttoaineiden voimakkaasti kasvavaa kysyntää
Fintoil käynnistää seuraavan kasvuvaiheensa tavoitteenaan kehittää yhtiöstä johtava eurooppalainen biojalostamoyritys. Strategian toteuttamisen tueksi norjalainen energia-alan pääomasijoittaja HitecVision ja nykyinen pääomistaja Taaleri sijoittavat Fintoilin konsernirakenteeseen 105 miljoonaa euroa.
Fintoilin kilpailukyky perustuu Haminan moderniin biojalostamoon, joka on yksi maailman edistyneimmistä raakamäntyöljyä (CTO) jalostavista laitoksista. Fintoil tarjoaa korkealaatuisia ja vastuullisia tuotteita globaaleille biopolttoaine- ja biokemikaalialoille sekä kehittää jatkuvasti uusia tuotteita asiakkaidensa tarpeisiin.
Järjestely vahvistaa Fintoilin tasetta, tukee käynnissä olevaa tuotannon skaalaamista Haminassa sekä mahdollistaa lisäkasvumahdollisuuksien arvioinnin ja orgaanisen kasvun teollisten investointien kautta.
Kasvua tuotannon optimoinnista ja tuotekehityksestä
Fintoilin strategian ytimessä on liiketoiminnan merkittävä skaalaaminen kuluvan vuosikymmenen aikana. Yhtiö on kehittynyt viime vuosina vahvasti, ja liikevaihto on kasvanut vuosittain useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. Yhtiö tavoittelee merkittävää vuotuista kaksinumeroista liikevaihdon kasvua vuoden 2025 138 miljoonasta eurosta (96 miljoonaa euroa vuonna 2024) sekä pyrkii saavuttamaan noin 20 prosentin käyttökatetason vuoteen 2030 mennessä.
Välitön painopiste on Haminan täyden potentiaalin hyödyntämisessä, samalla kun yhtiö laajentaa tuoteportfoliotaan ja rakentaa vahvaa globaalia markkina-asemaa. Yhtiö toteuttaa teollisia investointeja jatkaakseen tuotevalikoiman optimointia kohdistamalla myyntiä korkeamman lisäarvon loppumarkkinoille, mikä tukee käyttökateprosentin vahvistumista.
“Rahoituskierros vahvistaa merkittävästi Fintoilin kykyä toteuttaa kasvustrategiaansa. Keskitymme tuotannon skaalaamiseen ja tuotevalikoiman sekä tuotteiden kehittämiseen ja optimointiin. Valmistaudumme aktiivisesti uusiin investointeihin ja muihin kasvumahdollisuuksiin. Olen erittäin iloinen pitkään jatkuneesta yhteistyöstä Taalerin kanssa ja toivotan HitecVisionin lämpimästi tervetulleeksi mukaan tukemaan yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta”, sanoo Fintoilin toimitusjohtaja Ari-Pekka Määttänen.
Vahvaa kysyntää edistyneiden biopolttoaineiden markkinassa
Fintoilin kehitys heijastaa laajempaa energia-alan murrosta, jossa uusiutuvien ja kestävien ratkaisujen rooli kasvaa nopeasti. Kysyntää tukee kehittyneiden biopolttoaineiden voimakas markkinakasvu, jota vauhdittavat uusiutuvan energian direktiivin (RED III) täytäntöönpano sekä uusiutuvien polttoaineiden kansalliset jakeluvelvoitteet Euroopassa. Fintoil tavoittelee vahvaa asemaa kasvavilla markkinoilla tarjoamalla kilpailukykyisiä ja skaalautuvia ratkaisuja fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi. Yhtiön kilpailukyky perustuu moderniin ja kustannustehokkaaseen tuotantoon.
”Fintoililla on erittäin kiinnostava asema nopeasti kasvavalla markkinalla. Yhtiön strategiassa yhdistyvät operatiivisen toiminnan jatkuva kehittäminen, skaalautuva liiketoimintamalli sekä aktiivinen uusien kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen, mukaan lukien toimialajärjestelyihin liittyvät mahdollisuudet. Pitkäjänteisenä sijoittajana näemme yhtiössä merkittävää arvonluontipotentiaalia tuleville vuosille”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Ilkka Laurila.
“Olemme perehtyneet tarkasti biopolttoainemarkkinaan, jossa Fintoil erottuu edukseen biojalostamon laadun ja liiketoimintamallin joustavuuden ansiosta. Sijoituksemme tukee selkeää suunnitelmaa kapasiteetin kasvattamiseksi ja sektorin konsolidoimiseksi. Luotamme tiimiin ja arvoon, jota voidaan rakentaa tulevien vuosien aikana”, sanoo HitecVisionin senior partner Jan Harald Solstad.
Lisätietoja:
Ari-Pekka Määttänen, toimitusjohtaja, Fintoil Hamina Oy
040 516 1071
ari-pekka.maattanen@fintoil.com
Ilkka Laurila, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj
040 076 1360
Jan Harald Solstad, Senior Partner, HitecVision
jan.harald.solstad@hitecvision.com
Fintoil lyhyesti
Fintoil on Haminassa toimiva biojalostamo, joka on erikoistunut raakamäntyöljyn (CTO) jalostamiseen. Yhtiön tuotteita käytetään fossiilisten raaka-aineiden korvaajina muun muassa biopolttoaineissa ja biokemikaaleissa. Haminan biojalostamo käynnisti toimintansa syyskuussa 2022. Maaliskuun 2026 lopussa päättyneen 12 kuukauden jakson aikana Fintoil jatkoi vahvaa kasvuaan sekä nykyisissä että uusissa markkinasegmenteissä ja saavutti 149 miljoonan euron liikevaihdon sekä 9 miljoonan euron käyttökatteen.
Taaleri lyhyesti
Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Keskitymme valittuihin strategioihin uusiutuvassa energiassa, kiinteistöissä, kasvupääomassa ja venture capital -sijoituksissa. Tytäryhtiömme Garantia tarjoaa luottoriskivakuutusratkaisuja kotitalouksille, yrityksille ja lainanantajille. Yhdistämme pääoman osaamiseen, syvälliseen asiantuntemukseen ja yrittäjähenkisyyteen.
Taalerilla on kolme liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot, Garantia ja Sijoitukset. Pääomarahastot-segmentti sisältää uusiutuvan energian, bioteollisuuden ja kiinteistöjen liiketoiminnot. Garantia-segmentti koostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta. Sijoitukset-segmentti koostuu kasvupääomasijoituksista ja muista suorista sijoituksista.
Taalerilla on hallinnoitavia pääomia 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 ammattilaista. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.
HitecVision lyhyesti
HitecVision on norjalainen pääomasijoitusyhtiö ja johtava institutionaalisen pääoman tarjoaja Euroopan energiateollisuudelle. Neljän vuosikymmenen aikana sarjayrittäjänä olemme rakentaneet tai sijoittaneet yli 200 yritykseen. Olemme keränneet noin 9 miljardia euroa pääomaa laadukkaalta sijoittajapohjaltamme, ja päätoimipaikkamme sijaitsee Stavangerissa sekä toimistot ja sijoitusammattilaiset Oslossa ja Lontoossa. 65 hengen tiimimme keskittyy rakentamaan kannattavia ja kestäviä yrityksiä, jotka edistävät hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja energiamurrosta Euroopassa, tehden tiivistä yhteistyötä johdon ja hallitusten kanssa.
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