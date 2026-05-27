Vaasan Sähkö Oy

Jälleen yksi kaasumoottorilaitos rakenteilla: Vaasan Sähkön osuus lähes 50 %

1.7.2026 09:02:22 EEST | Vaasan Sähkö Oy | Tiedote

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Lappeenrantaan tuleva laitos tuo energiajärjestelmään kaivattua joustoa.

Vaasan Sähkö investoi osana EPV Energian yhteishanketta uuteen kaasumoottorivoimalaitokseen Lappeenrannassa. Laitoksen avulla voidaan nopeasti lisätä sähköntuotantoa erilaisten häiriöiden ja vaikeasti ennustettavien sääolosuhteiden aikana.

Hans-Alexander Öst, Vaasan Sähkö
Hans-Alexander Öst Vaasan Sähkö

Moottorivoimalaitoksen kokonaisteho tulee olemaan arviolta 40–45 megawattia, mikä vastaa Torniossa keväällä kaupallisen toimintansa käynnistäneen laitoksen tehoa. Tornion hankkeessa Vaasan Sähkön osuus on yli puolet.

- Vaasan Sähkö on näissä molemmissa hankkeissa suurin omistaja, toteaa yhtiön sähköntuotannosta vastaava johtaja Hans-Alexander Öst.

Vaasan Sähkö on painottanut säätövoiman merkitystä nykyenergiajärjestelmässä, jossa uusiutuvan energian osuus on suuri.

Kaasumoottorivoimalaitokset ovat ratkaisuja, jotka tuovat sähkömarkkinoille paljon kaivattua säätökykyä ja jotka osaltaan parantavat järjestelmän toimintavarmuutta kaikkein haasteellisimmissa tilanteissa.

- Säästä riippuvan energiantuotannon osuus on kasvanut rajusti, ja sillä on nyt merkittävä rooli sähkömarkkinassa.

- Moottorivoimalaitos varmistaa sähkön saannin erilaisissa häiriötilanteissa ja sääriippuvaisen energian tarjonnan vaihdellessa. Näin sillä voi myös tasoittaa markkinan hintavaihteluita. Sen käynnistäminen on nopeaa, ja siksi se soveltuu erityisen hyvin tasapainottamaan ja tukemaan tehotasapainoa sähköjärjestelmässä, Öst päättää.

Alkuvaiheessa voimalaitoksen polttoaineena käytettäisiin maakaasua. Tavoitteena on
siirtyä asteittain biokaasuun ja synteettisiin, uusiutuviin kaasuihin, kun näiden markkina ja
saatavuus kasvavat.

Lue myös EPV Energian tiedote:
EPV Energia investoi toiseen moottorivoimalaitokseen – uusi kaasumoottorivoimalaitos Lappeenrantaan

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Yhteyshenkilöt

Tavoitettavissa 1.7. klo 12–14.

Kuvat

Hans-Alexander Öst, Vaasan Sähkö
Hans-Alexander Öst
Vaasan Sähkö
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Vaasan Sähkö -konserni

Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Vaasan Sähkö Myynti Oy ja Vaasan Sähköverkko Oy. Vaasan Sähkö -konsernissa työskentelee noin 160 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2025 oli noin 185 milj. euroa.

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