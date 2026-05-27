Jälleen yksi kaasumoottorilaitos rakenteilla: Vaasan Sähkön osuus lähes 50 %

Moottorivoimalaitoksen kokonaisteho tulee olemaan arviolta 40–45 megawattia, mikä vastaa Torniossa keväällä kaupallisen toimintansa käynnistäneen laitoksen tehoa. Tornion hankkeessa Vaasan Sähkön osuus on yli puolet.

- Vaasan Sähkö on näissä molemmissa hankkeissa suurin omistaja, toteaa yhtiön sähköntuotannosta vastaava johtaja Hans-Alexander Öst.

Vaasan Sähkö on painottanut säätövoiman merkitystä nykyenergiajärjestelmässä, jossa uusiutuvan energian osuus on suuri.

Kaasumoottorivoimalaitokset ovat ratkaisuja, jotka tuovat sähkömarkkinoille paljon kaivattua säätökykyä ja jotka osaltaan parantavat järjestelmän toimintavarmuutta kaikkein haasteellisimmissa tilanteissa.

- Säästä riippuvan energiantuotannon osuus on kasvanut rajusti, ja sillä on nyt merkittävä rooli sähkömarkkinassa.

- Moottorivoimalaitos varmistaa sähkön saannin erilaisissa häiriötilanteissa ja sääriippuvaisen energian tarjonnan vaihdellessa. Näin sillä voi myös tasoittaa markkinan hintavaihteluita. Sen käynnistäminen on nopeaa, ja siksi se soveltuu erityisen hyvin tasapainottamaan ja tukemaan tehotasapainoa sähköjärjestelmässä, Öst päättää.



Alkuvaiheessa voimalaitoksen polttoaineena käytettäisiin maakaasua. Tavoitteena on

siirtyä asteittain biokaasuun ja synteettisiin, uusiutuviin kaasuihin, kun näiden markkina ja

saatavuus kasvavat.

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