Ranskan supersuosittu hevospeli pelattavaksi Suomeen – Miljoonien eurojen pelivaihto joka päivä

- Tämä on aivan merkittävimpiä uudistuksia Toto-pelitarjonnassa. Olemme tästä todella innoissamme ja saamme tuoda asiakkaillemme pelattavaksi yhden Euroopan parhaista hevospeleistä. Quinté+ on todella suosittu ja monikansallinen hevospeli, jota pelataan miljoonilla euroilla useista eri maista joka päivä. Nyt saamme tuoda menestyspelin myös Veikkauksen Toto-pelien kohteeksi, Veikkauksen Head of Toto & Racing Juha Ahjolinna iloitsee.

- Ilahtuneina olemme seuranneet, että Ranskan pelikohteiden vaihdot ja TotoTV:n katselu kanavissamme ovat nousseet koko vuoden ajan, joten odotukset ovat totta kai korkealla Quinté+:n osalta. Kyseessä on Euroopan suosituin päivittäinen hevospelikohde.

Quinté+ on tarjolla päivittäin erikseen nimettyyn Ranskan ravi- tai laukkalähtöön. Pelissä veikataan lähdön viittä parasta hevosta oikeassa maalintulojärjestyksessä. Päivittäin pelattava peli kerää joka päivä noin kahden miljoonan euron pelivaihdon eri hevospelimaista. Tämä mahdollistaa satojentuhansien eurojen potit tai jopa miljoonavoitot.

Voitto Quinté+:sta voi tulla myös, jos asiakas saa oikein viisi, neljä tai kolme ensimmäistä hevosta missä tahansa järjestyksessä.



Sunnuntaina 5.7. Quinte+:n kohteena on laukkalähtö Grand Prix de Saint-Cloud, jonka jackpotissa on huikea summa miljoona euroa. Myös 12.7. Veikkauksen Toto-peleissä voi pelata Quinte+:n huimaa jackpot-kierrosta. Miljoonan euron jackpot lisätään myös laukkalähtö Haras de Fresnay-Le-Buffard Prix Jean Pratiin.

Monikansallinen miljoonien eurojen hevospeli



- Quinté+ on hyvin selkeä yhteen lähtöön pelattava peli. Oikea rivi ratkeaa nopeasti yhdessä tasokkaassa lähdössä ja siitä on mahdollista voittaa suuria hevospelipotteja, Juha Ahjolinna korostaa.

- Peli sopii tarjontaamme erinomaisesti. Kyseessä on kansainvälinen yhteispoolipeli, josta voi voittaa todella isoja voittoja. Näitä useat asiakkaistamme toivovat pelattavaksi. Peli sopii niin hevospelaamisen asiantuntijoille kuin onnenpelaajillekin.

Muuttuvakertoiminen Quinté+ on 5.7. alkaen pelattavissa jokaisena viikonpäivänä veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa.

- Tulemme tarjoamaan jokaiseen Quinté+:n ravi- ja laukkakohteeseen suomenkieliset vihjeet sekä lähtöjen tapahtumat näytetään TotoTV:n pääkanavan lähetyksessä. Silloin kun lähtö osuu asiantuntijalähetykseen, kohde seurataan asiantuntijoiden johdolla. Suomalaiset hevospelaajat ovat taitavia, joten tämä peli voi tuoda Suomeen lisää isoja Toto-voittoja tulevaisuudessa. Moni hevosurheilupelaajista on toivonut, että juuri isojen pottien Quinte+ tulisi tarjontaan, Juha Ahjolinna sanoo.

Yksi Quinté+ rivi maksaa kaksi euroa. Peliä voi pelata suoralla rivillä tai järjestelmäpelinä, eli ottaa eri sijoituksille useampia hevosia. Jos pelaaja valitsee useampia hevosia järjestelmäänsä, pelin hinta kasvaa.

- Ravilähtöihin, joissa pelataan Quinté+, tulee tarjolle Ranskan ravilähtöjen erikoisasiantuntija Tommi Kelan laatimia valmiita pelisuosituksia suomalaisille, Juha Ahjolinna lupaa.

Pelin palautusprosentti on suomalaisille asiakkaille edullinen verrattuna pelin isäntämaan Ranskan pelaajiin. Veikkauksen asiakkaille Quinté+:n palautusprosentti tulee olemaan 65,25. Ranskassa palautusprosentti on pienempi 62,15.

Veikkauksen Toto-pelien tarjontaan tulee 5.7. myös Quarte+, jossa veikataan nimetyn Ranskan ravi- tai laukkalähdön neljää ensimmäistä hevosta. Veikkauksen asiakkaille Quarte+:n palautusprosentti tulee olemaan 65,19. Ranskassa palautusprosentti on pienempi 63,30.

Quinté+:n kohteissa on tarjolla useita kertoja vuodessa huima 1 000 000–3 000 000 euron jackpot. Suurimmat jackpotit voivat olla jopa miljoonia isoimmissa Ranskan hevoskilpailuissa. Quinte+:n jackpotit ovat tarjolla pelin ylimmässä voittoluokassa, eli lähdön viisi ensimmäistä hevosta oikein oikeassa järjestyksessä.

Jackpoteista riippumatta peliä pelataan päivittäin miljoonilla euroilla useista hevospelimaista jokaiseen Quinte+:n laukka- tai ravilähtöön.