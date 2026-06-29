Kokoomuksen Vikman: Oppositio jatkaa synkistelyä, vaikka suomalaiset katsovat tulevaisuuteen luottavaisin mielin

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa lukemaan -5,3, kun toukokuussa lukema oli -10,5. Luottamus on nyt korkeimmillaan sitten helmikuun 2022 eli ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua. Myös odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenivat selvästi, ja asunnon ostoaikeet ovat vahvistuneet.

– Tämä on tärkeä signaali suomalaisilta: vaikeiden vuosien jälkeen tunnelin päässä näkyy valoa. Moni perhe on elänyt pitkään epävarmuuden, korkojen nousun ja hintojen kallistumisen keskellä. Oppositio synkistelee edelleen, vaikka suomalaisten luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut merkittävästi, Vikman sanoo.

Myös yrityksistä kuuluu aiempaa myönteisempiä viestejä. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa erityisesti palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa.

– Kotitalouksien luottamus ja yritysten luottamus kulkevat lopulta käsi kädessä. Kun ihmiset uskaltavat kuluttaa ja yritykset näkevät kasvun mahdollisuuksia, syntyy hyvä kierre, jossa kulutus lisää investointeja, jotka puolestaan lisäävät työpaikkoja, Vikman toteaa.

Vikmanin mukaan hallitukset uudistukset ovat rakentaneet pohjaa talouden kasvulle ja nyt tulokset alkavat näkyä.

– Olemme vieneet läpi vaikeitakin uudistuksia vaikeassa ajassa uskoen, että ne kantavat hedelmää ja koituvat suomalaisten parhaaksi. Urakkaa on vielä edessä, mutta Suomen talous kantaa ja kestää.