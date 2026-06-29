Kokoomuksen Vikman: Oppositio jatkaa synkistelyä, vaikka suomalaiset katsovat tulevaisuuteen luottavaisin mielin
29.6.2026 10:12:50 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomalaisten kuluttajien luottamus on noussut korkeimmalle tasolleen yli neljään vuoteen. Myös yritysten talousluottamus vahvistui kesäkuussa. Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman katsoo, että talouden henkinen lukko alkaa hellittää ja positiiviset talousuutiset valavat uskoa kriisien koettelemiin kotitalouksiin.
Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa lukemaan -5,3, kun toukokuussa lukema oli -10,5. Luottamus on nyt korkeimmillaan sitten helmikuun 2022 eli ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua. Myös odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua kohenivat selvästi, ja asunnon ostoaikeet ovat vahvistuneet.
– Tämä on tärkeä signaali suomalaisilta: vaikeiden vuosien jälkeen tunnelin päässä näkyy valoa. Moni perhe on elänyt pitkään epävarmuuden, korkojen nousun ja hintojen kallistumisen keskellä. Oppositio synkistelee edelleen, vaikka suomalaisten luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut merkittävästi, Vikman sanoo.
Myös yrityksistä kuuluu aiempaa myönteisempiä viestejä. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa erityisesti palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa.
– Kotitalouksien luottamus ja yritysten luottamus kulkevat lopulta käsi kädessä. Kun ihmiset uskaltavat kuluttaa ja yritykset näkevät kasvun mahdollisuuksia, syntyy hyvä kierre, jossa kulutus lisää investointeja, jotka puolestaan lisäävät työpaikkoja, Vikman toteaa.
Vikmanin mukaan hallitukset uudistukset ovat rakentaneet pohjaa talouden kasvulle ja nyt tulokset alkavat näkyä.
– Olemme vieneet läpi vaikeitakin uudistuksia vaikeassa ajassa uskoen, että ne kantavat hedelmää ja koituvat suomalaisten parhaaksi. Urakkaa on vielä edessä, mutta Suomen talous kantaa ja kestää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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