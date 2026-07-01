Mömmökaapeleita, muurahaispesiä ja omia virityksiä – sähköasentajat paljastavat omakotitalojen piilevät sähköriskit

Omakotitalon sähköjärjestelmän tekninen käyttöikä on keskimäärin noin 30-40 vuotta, minkä jälkeen se ei välttämättä ole enää turvallinen. Sähköjärjestelmän viat ovat usein näkymättömiä, mutta niiden seuraukset voivat olla vakavia. Monet pieniltä vaikuttavat puutteet ja omat asennukset voivat ajan myötä johtaa suuriin ongelmiin, kuten sähköiskuihin, oikosulkuihin ja pahimmillaan tulipaloon.

“Taloyhtiöissä ammattimaiset isännöitsijät ja huoltoyhtiöt pitävät huolen siitä, että ongelmat havaitaan ja hoidetaan ajoissa. Omakotitaloasuja puolestaan vastaa kodin kunnossapidosta yksin, eikä taustalla ole yleensä pidempiaikaista remonttisuunnitelmaa. Omakotitaloissa monet riskitekijät jäävät siksi piiloon ja ehtivät pahentua ajan kuluessa. Siksi on tärkeää, että omakotitalon omistajat tiedostavat sähköjärjestelmänsä kunnon ja teettävät tarvittavat korjaukset ajoissa”, sanoo Aito Talotekniikan toimitusjohtaja Tero Rehula.

Nämä ovat yleisimmät sähköturvallisuuden riskit omakotitaloissa

Aidon tutkimissa noin 600 omakotitalossa liki kaikissa (95 %) esiintyi jokin selvityksen yhdeksästä riskistä. Kohteissa oli keskimäärin kolme riskiä yhdeksästä. Näihin sähköturvallisuusriskeihin Aidon sähköasentajat törmäsivät eniten:

Palkit kuvaavat, kuinka monessa prosentissa selvityksen liki 600 kohteesta kyseinen riski todettiin.

Yleisimmät riskit olivat jatkojohdoilla paikattu pistorasioiden puute sekä erilaiset löysät liitokset, joita kumpaakin löytyi 56 prosentissa taloista. Sähköjohtojen liitokset löystyvät ajan myötä, kun sähköjärjestelmä kuormittuu, materiaalit hapertuvat ja rakennukset elävät kosteuden ja liikenteen tärinän vaikutuksesta.

Johtojen eristevikoja, kuten murtuneita eristeitä tai jyrsijöiden nakertamia johtoja, löytyi lähes puolesta taloista. Yli 40 prosentissa sähkökeskuksessa oli sinne kuulumatonta materiaalia, kuten pölyä, muurahaisia tai jyrsijöiden jätöksiä.

Kolmasosassa taloista löytyi rikkinäisiä pistorasioita sekä merkkejä ylikuumenemisesta, kuten tummumia tai hiiltymistä rakenteissa.

Sähköasentajien riskilöytöjä kuvina aidoista remonttikohteista

Aito Talotekniikan sähköasentajat törmäsivät ns. tee se itse -sähkövirityksiin joka neljännessä talossa.

Omakotiasujat joutuvat olemaan monitoimiosaajia, mutta sähkötöihin ei kannata lähteä tee se itse -hengessä. Sähkötyöt ovat luvanvaraisia töitä, joihin vaaditaan koulutus ja lakisääteinen pätevyys. Ilman niitä tehty sähkötyö voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.



Luvattomilla sähkötöillä on myös vakuutusriski: jos vahinko sattuu ja töiden tekijältä puuttuu tarvittavat luvat, vakuutus ei korvaa aiheutuneita vahinkoja.

Asukkaan teippaamalla tekemä liitosjatkos ulkokaton alla vapaana roikkuvissa johtimissa.

Asukkaan itse kytkemässä valaisimessa jännitteinen johdin oli kytketty maadoitusliittimeen, minkä seurauksena valaisimen metallinen runko oli päässyt jännitteiseksi. Sitä koskettamalla olisi voinut saada sähköiskun.

Rikkoutuneisiin sähkökalusteisiin, kuten sähkökeskukseen ja pistorasiaan, voi vuosien saatossa kertyä sinne kuulumatonta materiaalia, kuten pölyä, purua tai muurahaisia – ja yllättäen myös rahaa. Ylimääräinen materiaali voi lämmön ja kipinöiden seurauksena syttyä palamaan.

Takkahuoneen pistorasiasta löytyi muurahaisyhdyskunta, joka aiheutti paloriskin. Pistorasiasta paljastui myös löysän liitoksen sulattamia muoveja.

Jotkut vanhat kaapelit alkavat ajan mittaan valuttamaan vihreää liejua ja muuttuvat ns. mömmökaapeleiksi. Mömmöä valuu liitoksiin, sähkökeskukseen ja sähkökalusteisiin, mikä voi aiheuttaa oikosulun tai tulipalon.

Kuvassa oleva kiukaan syöttökaapeli on muuttunut vanhetessaan mömmökaapeliksi.

Miten Kotien sähköturva 2026 -selvitys tehtiin?

Selvitys perustuu Aito Talotekniikan sähköasentajien keräämään kenttädataan 578 sähkösaneeratusta omakotitalosta. Aineisto kerättiin huhtikuusta 2022 joulukuuhun 2025. Kohteet sijaitsevat pääosin Etelä-Suomessa: eniten Uudellamaalla (199), Varsinais-Suomessa (137) ja Pirkanmaalla (116), loput Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa ja Satakunnassa. Asentajat täyttivät jokaisen kohteen yhteydessä strukturoidun kyselylomakkeen, jossa he arvioivat yhdeksän sähköturvallisuusstandardeihin ja Tukesin raportteihin perustuvan riskitekijän esiintymistä. Lue koko raportti: https://www.aitotalotekniikka.fi/kotien-sahkoturva