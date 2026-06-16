Lähestytkö eläkeikää, yrittäjä?
29.6.2026 10:53:34 EEST | Ilmarinen | Tiedote
Yrittäjänkin kannattaa aloittaa eläkkeen suunnittelu hyvissä ajoin. Kokosimme kymmenen asiaa, jotka yrittäjän kannattaa huomioida eläköitymistä suunnitellessaan.
Kokosimme kymmenen asiaa, jotka yrittäjän kannattaa huomioida omaa eläkettään pohtiessaan:
1. Tarkista eläkeikäsi
Meillä kaikilla on oma vanhuuseläkeikämme. Se on sidottu syntymävuoteen ja nousee asteittain.
2. Onko osittainen vanhuuseläke sinua varten?
Jos oma eläkeikä tuntuu liian kaukaiselta, voi osittainen varhennettu vanhuuseläke olla sinua varten. Sen turvin voit alentaa työkuormaasi jo ennen vanhuuseläkettä. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle pääsee tällä hetkellä 62-vuotiaana. Myös osittaisessa eläkkeessä ikäraja kuitenkin määräytyy syntymävuoden mukaan.
3. Millaista elintasoa haluat ylläpitää eläkkeellä?
Mitä myöhemmin jäät eläkkeelle, sitä suurempi on eläkkeesi. Voit jatkaa työntekoa sen jälkeenkin, kun olet tullut vanhuuseläkeikään. Ja jos jatkat työntekoa, sinulle kertyy myös lisää eläkettä – aina ylimpään vanhuuseläkeikään asti.
4. Testaa elämää eläkeläisenä
Paljonko asuminen vie eläkkeestäsi? Entä onko sinulla velkaa, jota maksat vielä eläkeikäisenä? Kuinka hyvin osaat ennakoida muutokset taloudessasi? Kun tiedät, minkä verran tulet saamaan eläkettä, kokeile elää tulevan eläkkeesi suuruisella summalla pari kuukautta.
5. Mitä yrityksellesi tapahtuu?
Oletko yksinyrittäjä vai onko sinulla työntekijöitä? Jos olet työllistävä yrittäjä, on eläköitymisen suunnittelu aloitettava varhain, jo vuosia etukäteen. Ratkaistavaksesi jää iso kysymys yrityksesi tulevaisuudesta: Onko edessä myyminen, sukupolvenvaihdos vai lopettaminen?
6. Hae eläkettä
Kun päätös eläköitymisestä on syntynyt, hae eläkettä. Hakemus kannattaa tehdä noin kuukausi ennen kuin haluat jäädä eläkkeelle
7. Hae uusi verokortti
Eläke on verotettavaa tuloa, ja tarvitset sitä varten uuden verokortin.
8. Ota hyödyt irti eläkeläisen alennuksista
Saat työeläkekortin automaattisesti noin kahden viikon kuluessa eläkepäätöksen myöntämisestä. Kortilla saat alennuksia esimerkiksi VR:ltä, Matkahuollolta ja monista kulttuuripalveluista. Korttiin ovat oikeutettuja vanhuuseläkkeelle ja pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät.
9. Nauti eläkkeestä ja pidä itsestäsi huolta
Olet tehnyt ansiokkaasti töitä ja on aika nauttia ansaitsemistasi eläkepäivistä. Eläke kilahtaa tilillesi eläkkeen maksupäivinä aina kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Eläkkeestä sinun ei siis tarvitse huolehtia, mutta pidä kuitenkin erityisen hyvää huolta itsestäsi!
10. Vai tekisitkö sittenkin vielä töitä?
Jos annettavaa työelämälle löytyy vielä, voit luonnollisesti jatkaa työntekoa eläkkeen rinnalla – yrittäjänä tai työntekijänä. Muista hakea myös eläkkeellä tekemästäsi työstä kertynyt eläke, se ei ala automaattisesti. Helpoiten se käy, kun annat ensimmäisellä vanhuuseläkehakemuksella suostumuksen, että voimme myöntää eläkkeellä kerryttämäsi lisäkarttuman sinulle automaattisesti.
Koko artikkeli: Yrittäjä, lähestytkö eläkeikää?
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Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
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