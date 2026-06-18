Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 3.7. klo 9–10
29.6.2026 11:21:46 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 3.7. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin heinäkuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Pekka Toveri (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.).
Heinäkuun Strasbourgin täysistunnossa (6.–9.7.) mepit äänestävät muun muassa parlamentin lopullisen kannan lentomatkustajien oikeuksia koskevaan lainsäädäntöön ja EU:n ja Meksikon väliaikaiseen kauppasopimukseen. Täysistunnossa äänestään myös sotilaallisen liikkuvuuden edistämisestä, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta EU:ssa ja toimenpiteistä lannoitteiden hintojen nousuun puuttumiseksi.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 2.7. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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