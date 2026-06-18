Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 3.7. klo 9–10

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Pekka Toveri (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Anna-Maja Henriksson (Renew, r.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.).

Heinäkuun Strasbourgin täysistunnossa (6.–9.7.) mepit äänestävät muun muassa parlamentin lopullisen kannan lentomatkustajien oikeuksia koskevaan lainsäädäntöön ja EU:n ja Meksikon väliaikaiseen kauppasopimukseen. Täysistunnossa äänestään myös sotilaallisen liikkuvuuden edistämisestä, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta EU:ssa ja toimenpiteistä lannoitteiden hintojen nousuun puuttumiseksi.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 2.7. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!