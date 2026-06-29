Espoon seurakunnilta katastrofiapua Venezuelan maanjäristyksen uhreille
29.6.2026 12:41:12 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Espoon seurakunnat ovat myöntäneet 30 000 euroa katastrofiapua Venezuelan maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Apu toimitetaan perille Suomen Lähetysseuran kautta.
Venezuelaan iski 24.6.2026 7,2 magnitudin järistys ja alle minuutti myöhemmin seurasi toinen, 7,5 magnitudin järistys. Tuoreimpien tietojen mukaan kuolleita on ainakin 1500 ja loukkaantuneita tuhansia. Uhrimäärän pelätään kasvavan huomattavasti pelastustöiden edetessä.
Järistys osui maahan, jossa ihmiset elävät vaikeissa olosuhteissa. Poliittiset levottomuudet, rikollisuuden lisääntyminen ja järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminta ovat arkipäivää monissa osissa maata. Inflaatio on pysynyt korkeana ja peruselintarvikkeiden sekä polttoaineiden saatavuus on heikkoa.
Lähetysseura on toiminut maassa vuodesta 1989 tukien evankelis-luterilaisen kirkon työtä, lastensuojelua ja naisten aseman parantamista. Suomen Lähetysseura on myöntänyt katastrofirahastostaan 120 000 euroa Venezuelan maanjäristysuhrien auttamiseen. Tuki kanavoidaan Suomen Lähetysseuran kumppaneiden kautta.
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Yhteyshenkilöt
Matti PeiponenMonikulttuurisuustyön asiantuntijaKirkko Espoossa / Espoon seurakuntayhtymä, Church in EspooPuh:09 8050 2512Puh:050 381 7629matti.peiponen@evl.fi
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Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 159 200 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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