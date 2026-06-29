Espoon seurakunnilta katastrofiapua Venezuelan maanjäristyksen uhreille

Espoon tuomiokirkko avautuu 3D-mallinnoksen kautta 11.6.2026 12:00:00 EEST | Uutinen

Huippututkimus, kirkko ja kaupunki yhdistävät voimansa. Espoon seurakuntayhtymä ja Aalto-yliopiston tutkimusinstituutti MeMo ovat käynnistäneet yhteistyön, jossa Espoon tuomiokirkosta laadittu korkeatasoinen 3D-mallinnos toisi espoolaisille uudenlaisen tavan tutustua alueen kulttuuri- ja kirkkohistoriaan sekä seurakuntien tarjoamiin palveluihin.