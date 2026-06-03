BASISTI KAISA MÄENSIVU ON PORI JAZZIN VUODEN TAITEILIJA 2026
30.6.2026 10:00:00 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote
Pori Jazzin Vuoden taiteilijaksi 2026 on valittu basisti, säveltäjä ja yhtyeenjohtaja Kaisa Mäensivu. Hänen oma yhtyeensä Kaisa's Machine esiintyy festivaaleilla ja klubeilla ympäri maailmaa. Yhtyeenjohtamisen lisäksi Mäensivu on esiintynyt jazzin huippunimien kanssa, kuten kitaristi Kurt Rosenwinkel, pianisti Dave Kikoski ja trumpetisti Tim Hagans.
Kaisa Mäensivu on tuottelias yhtyeenjohtaja ja säveltäjä. Hän on soittanut lukuisilla äänitteillä ja julkaissut omalla nimellään neljä albumia, joista kaksi on ollut myös Emma-palkintoehdokkaana.
Valintaperusteluissaan Pori Jazz katsoo, että Kaisa Mäensivun mielikuvituksellinen soittotaito on laajalti kysyttyä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Pääasiassa New Yorkissa asuvana muusikkona hän on rakentanut laajan kansainvälisen musiikkiverkoston.
Kaisa Mäensivu tutustui Pori Jazziin ensimmäistä kertaa kesällä 2004. Sen jälkeen festivaali on ollut hänelle tärkeä ja inspiroiva jokavuotinen tapahtuma.
”Alicia Keys oli pakko päästä näkemään Porissa vuonna 2004. Äidin pakottamana kuuntelin myös huippukitaristi Kurt Rosenwinkelin konsertin, enkä silloin osannut kuvitella, että päätyisin vielä soittamaan hänen kanssaan”, Kaisa Mäensivu muistelee.
Kaisa Mäensivu on soittanut Pori Jazzissa vuoden 2013 jälkeen joka kesä. Hänen kansainvälinen yhtyeensä Kaisa's Machine esiintyy Kirjurinluodon Lokkilavalla festivaalin päätöspäivän pääkonsertissa lauantaina 18.7. esittäen tuoreimman ”Moving Parts” -levynsä materiaalia. Kaisa Mäensivu kuuluu myös Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakokoonpanoon, joka esiintyy Lokkilavalla keskiviikkona 15.7. pääsymaksuttomassa konsertissa.
59. kansainvälinen Pori Jazz -festivaali järjestetään 10.–18.7.2026. Festivaalin pääsymaksulliset pääkonsertit ovat Kirjurinluodon konserttipuistossa 16.–18.7. ja pääkonserteissa esiintyvät mm. Seal, En Vogue, Sugababes, Tom Odell, Juanes, John Legend ja Scissor Sisters. Koko festivaalin ohjelmaan voi tutustua verkkosivuilla osoitteessa porijazz.fi
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Yhteyshenkilöt
Sampsa JolmaPori Jazz Festival OyPuh:0445902555sampsa.jolma@porijazz.fi
Kaisa MäensivuPuh:0503479829kaisamaensivu@gmail.comwww.kaisamaensivu.com
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