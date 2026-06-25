Turun yliopiston opiskelijavalinnan tulokset julkaistu – mukana 249 lisäaloituspaikkaa

Suosituimmat Turun yliopiston hakukohteet olivat kauppatieteet (Turun kampus, 7 135 hakijaa), oikeustiede (6 537 hakijaa), lääketiede (4 545 hakijaa) ja psykologia (3 469 hakijaa).

Todistusvalintojen tulokset julkaistiin toukokuussa. Yliopistojen uudistetut valtakunnalliset valintakokeet olivat käytössä nyt toista vuotta, ja yliopistot järjestivät yhdeksän kansallista, digitaalista valintakoetta aikavälillä 25.5.–5.6.2026.

Hakijan on mahdollista ottaa paikka vastaan heti tulosten julkaisemisen jälkeen, mikäli hän on saanut paikan ensisijaisesta hakukohteestaan. Turun yliopiston paikkoja on 29.6. mennessä otettu vastaan hiukan yli 1 200. Valintakokeiden kaikki tulokset Turun yliopiston osalta on julkaistu viimeistään 29.6.

Lisäaloituspaikat suunnattiin ensikertalaisille – tavoitteena koulutustason nosto

Hakukohteita Turun yliopistossa oli kevään yhteishaussa yhteensä 107, joista 53 oli suunnattu ensimmäistä opiskelupaikkaansa korkeakoulussa hakeville. Aloituspaikkoja oli tarjolla yli 3 300.

– Turun yliopistoon lisättiin tämän kevään toiseen yhteishakuun opetus- ja kulttuuriministeriössä ja yliopistossa tehtyjen päätösten mukaisesti 249 lisäaloituspaikkaa. Eniten aloituspaikkoja lisättiin Turun kampuksen kauppatieteisiin, tietotekniikkaan ja taloustieteeseen. Näillä pääsääntöisesti ensikertalaisille osoitetuilla lisäaloituspaikoilla Turun yliopistossa vastataan kansalliseen tavoitteeseen nostaa koulutus- ja osaamistasoa, toteaa Mari Kähkönen, opiskelijavalinta ja hakijapalvelut -osaston päällikkö.

Hakijat näkevät yhteisvalinnan tuloksensa valtakunnallisella Opintopolku.fi-sivustolla kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun. Kaikki hakijat saavat Oma opintopolku -palvelun lisäksi tiedon valinnan tuloksesta myös sähköpostitse. Turun yliopisto ei julkaise valittujen nimiä omilla verkkosivuillaan.

Yhteishaussa ilman korkeakoulupaikkaa jääneiden, toiselta asteelta tänä keväänä tai viime syksynä valmistuneiden nuorten on mahdollista saada elokuussa 30 opintopisteen arvoinen opintoseteli normaalisti maksullisiin avoimiin korkeakouluopintoihin.