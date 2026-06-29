Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uimarannat täyttivät laatuvaatimukset

29.6.2026 13:13:42 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan uimarannoilta on otettu kesäkauden toiset vesinäytteet. Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset. Uimavesien lämpötilat olivat 16–20 astetta.

Kuvassa Kustaanlinnan uimaranta, hiekkaranta, penkkejä ja puita taustalla.
Kustaanlinnan uimaranta. Kuva: Vaasan kaupunki / Åsa Kronqvist

Uimavesinäytteet otettiin 23.6.2026 11 yleiseltä uimarannalta, joita ovat Ahvensaari, Hietasaari, Kustaanlinna, Mansikkasaari, Strömsö, Isolahti, Kronvik, Viikinga, Top Campingin leirintäalue, Annala Merikaarrossa sekä Säivänkangas Laihialla.

Näytteenottopäivänä leirintäalueen uimarannalla havaittiin pieni määrä sinilevää. Uimaranta tarkastettiin uudelleen 25.6., jolloin sinilevää ei enää todettu näytteessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten mukaan rannikon uimavesissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on oltava alle 200 pmy/100 ml ja Escherichia colin on oltava alle 500 mpn/100 ml. Syanobakteereja eli sinileviä ei saa havaita aistinvaraisesti uimavedessä tai uimarannalla. 

Voit tarkastella uimavesitulosten yhteenvetoa alla olevasta liitteestä (pdf). 

Uimarantojen vedenlaatua seurataan koko kesän 

Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (11 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6.–31.8.2025. Seuraavat näytteenottopäivät ovat 13.7. ja 3.8.

Uimavesien laadusta voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta osoitteessa https://ilppa.fi/kuluttajan-ilmoitukset. Tee ilmoitus, jos

  • havaitset uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai sinilevää
  • sairastut tai saat muun reaktion, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasauimarannatuimavesi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa Kustaanlinnan uimaranta, hiekkaranta, penkkejä ja puita taustalla.
Kustaanlinnan uimaranta.
Kuva: Vaasan kaupunki / Åsa Kronqvist
Lataa

Liitteet

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Arbetslöshetsgraden låg kvar på samma nivå som året innan inom Österbottens sysselsättningsområde i maj24.6.2026 14:11:51 EEST | Pressmeddelande

Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i maj fortfarande en av de lägsta i landet (7,0 %). Arbetslöshetsgraden låg kvar på samma nivå som året innan och minskade med 0,2 procentenheter jämfört med föregående månad. I hela landet var arbetslöshetsgraden i maj 11,9 % och den sjönk med 0,2 procentenheter från april. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.

Työttömyysaste pysyi viime vuoden tasolla Pohjanmaan työllisyysalueella toukokuussa24.6.2026 14:11:46 EEST | Tiedote

Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli toukokuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,0 %). Työttömyysaste säilyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, ja laski 0,2 prosenttiyksikköä edelliskuuhun verrattuna. Koko maan työttömyysaste oli toukokuussa 11,9 %, ja se laski huhtikuusta 0,2 prosenttiyksikköä. Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye