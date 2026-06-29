Uimarannat täyttivät laatuvaatimukset
29.6.2026 13:13:42 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan uimarannoilta on otettu kesäkauden toiset vesinäytteet. Kaikkien tutkittujen uimarantojen vedet täyttivät laatuvaatimukset. Uimavesien lämpötilat olivat 16–20 astetta.
Uimavesinäytteet otettiin 23.6.2026 11 yleiseltä uimarannalta, joita ovat Ahvensaari, Hietasaari, Kustaanlinna, Mansikkasaari, Strömsö, Isolahti, Kronvik, Viikinga, Top Campingin leirintäalue, Annala Merikaarrossa sekä Säivänkangas Laihialla.
Näytteenottopäivänä leirintäalueen uimarannalla havaittiin pieni määrä sinilevää. Uimaranta tarkastettiin uudelleen 25.6., jolloin sinilevää ei enää todettu näytteessä.
Sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimusten mukaan rannikon uimavesissä suolistoperäisten enterokokkien määrä on oltava alle 200 pmy/100 ml ja Escherichia colin on oltava alle 500 mpn/100 ml. Syanobakteereja eli sinileviä ei saa havaita aistinvaraisesti uimavedessä tai uimarannalla.
Voit tarkastella uimavesitulosten yhteenvetoa alla olevasta liitteestä (pdf).
Uimarantojen vedenlaatua seurataan koko kesän
Vaasassa ja Laihialla seurataan uimarantojen (11 kpl) vedenlaatua uimakaudella 15.6.–31.8.2025. Seuraavat näytteenottopäivät ovat 13.7. ja 3.8.
Uimavesien laadusta voi tehdä ilmoituksen ympäristöterveydenhuollon sähköisen ilmoituspalvelun kautta osoitteessa https://ilppa.fi/kuluttajan-ilmoitukset. Tee ilmoitus, jos
- havaitset uimavedessä jotain epäilyttävää, kuten normaalista poikkeavaa väriä tai hajua tai sinilevää
- sairastut tai saat muun reaktion, jonka epäilet aiheutuneen uimavedestä.
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Yhteyshenkilöt
Maarit KantolaTerveysinsinööriPuh:0405551184maarit.kantola@vaasa.fi
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