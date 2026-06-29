Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uusi Pelikatu ja pysäköintialue avataan tilapäisesti tapahtumien ajaksi Hietalahdessa

29.6.2026 15:03:44 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Hietalahdessa ravintola Silverian ympäristössä avataan väliaikaisesti käyttöön rakenteilla oleva uusi katu sekä pysäköintialue. Katu ja pysäköintialue avataan tapahtumakävijöiden käyttöön heinäkuun ajaksi.

Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari

Hietalahdessa ravintola Silverian ympäristössä on käynnissä uuden kadun, Pelikadun rakentaminen. Rakennustyömaa menee tauolle heinäkuun ajaksi, jolloin Pelikatu avataan tilapäisesti. Tilapäisen avaamisen ansiosta alueelle saadaan lisää pysäköintipaikkoja. 

Alueella kaksi suurta tapahtumaa 3.–5.7.

Alueella järjestetään 3.–5.7. valtakunnallinen juniorijalkapalloilijoiden turnaus Wasa Football Cup. Lisäksi Kaarlen kentällä järjestetään samaan aikaan yleisurheilun alle 20-vuotiaiden pohjoismaiden mestaruuskisat. Tapahtumien vuoksi paikalle odotetaan paljon tulijoita.  

Alueelle rakenteilla oleva uusi pysäköintialue avataan kokonaisuudessaan tapahtumien käyttöön. Lisäksi Pelikadun itäreunaan järjestetään kadunvarsipysäköintiä tulevan kevyen liikenteen väylän paikalle. 

Järjestelyt ovat voimassa 25.6.-2.8.2026. Tämän jälkeen alue palautuu takaisin kadunrakennustyömaaksi. 

Valmistuessaan uusi Pelikatu parantaa turvallista kulkua sekä pysäköintimahdollisuuksia alueella. Pelikadun on tarkoitus valmistua lokakuuhun mennessä.

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka, puh. 040 354 3494, jori.lofbacka@vaasa.fi

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
Kuva: Vaasan kaupunki / Susanna Saari
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