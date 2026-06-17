Keskusta haluaa parantaa alokkaiden asemaa: aikooko hallitus korottaa päivärahoja?
29.6.2026 13:13:25 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho peräänkuuluttaa maanpuolustuksen voimakasta vahvistamista tulevina vuosina. Erityisen huolissaan Keskusta on Siika-ahon mukaan varusmiesten asemasta.
-Ensi viikolla asepalveluksen aloittavien alokkaiden päiväraha on 6,15 euroa. Sillä saa nisukahvit, ei muuta. Äskettäin puolustuksen parlamentaarinen työryhmä esitti päivärahan nostamista. Keskeiset puolueet kannattivat ajatusta. Aikooko Orpon hallitus vielä kaudellaan korottaa päivärahoja vai ei?
Antti Siika-aho myös muistuttaa myös, että hallituksen poliittiset valinnat ovat marssineet maanpuolustuksen yli.
-Puolustuksen määrärahathan laskevat vuonna 2026. Samaan aikaan hallitus haaskaa valtion varoja pörssijohtajien yhteisöveron alennukseen. Tärkeysjärjestys on sekaisin ja puheet eivät vastaa tekoja.
Siika-aho muistuttaa, että Keskustan linja maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden parantamiseksi on ennakoiva johtajuus.
- Kaksi vuotta sitten puolustusministeri Antti Häkkäsen sekavat lausnnot johtivat reservistä eroamisiin. Tulevina vuosina maanpuolustuksen vahvistaminen edellyttää vakaata johtajuutta ja selkeää suuntaa. Tarvitaan särmää hallituksen töhöilyn tilalle.
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Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
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Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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