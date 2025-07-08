Downtown Helsinki Regatta 2026 tuo kansainvälisen junioripurjehduksen Helsingin sydämeen

Helsingfors Segelsällskap (HSS) järjestää jälleen kansainvälisen Downtown Helsinki Sailing Weekin, joka kokoaa nuoria purjehtijoita Suomesta ja ulkomailta kilpailemaan aivan Etelä-Helsingin edustalle Liuskasaareen.

Liuskasaaren ympäristössä järjestettävä regatta on yksi kesän merkittävimmistä junioripurjehdustapahtumista Suomessa. Kilpailu tarjoaa nuorille purjehtijoille mahdollisuuden mitata taitojaan kansainvälisessä ympäristössä sekä luoda uusia ystävyyssuhteita yli maarajojen.

Downtown Helsinki Regatta on osa Downtown Sailing Week -kokonaisuutta sekä International Baltic Sea Trophy -sarjaa. Tapahtuma yhdistää korkeatasoisen kilpailun, turvallisen kilpailuympäristön ja Helsingin ainutlaatuisen merellisen maiseman. Regatan aikana Helsinkiin saapuu kilpailijoita, valmentajia ja huoltajia useista eri maista. Kilpailupäivät tarjoavat tiukkaa kilpailua vesillä, mutta myös mahdollisuuden tutustua Helsinkiin ja suomalaiseen purjehduskulttuuriin.

Pormestari Daniel Sazonov tulee avaamaan regatan torstaina 2.7. Klo 9:15.

Liuskasaari sijaitsee aivan Helsingin keskustan edustalla, mikä tekee tapahtumasta poikkeuksellisen helposti saavutettavan niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. Saari on ollut HSS:n kotisatama jo yli sadan vuoden ajan ja tarjoaa erinomaiset puitteet kansainvälisen purjehdustapahtuman järjestämiseen.

Downtown Helsinki Regatan tavoitteena on edistää junioripurjehdusta, vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä sekä tarjota nuorille purjehtijoille unohtumaton kilpailukokemus Helsingin merellisessä ympäristössä.

Mediaa kutsutaan paikalle ja heidän on mahdollisuus myös haastatella junioripurjehtijoita torstai-aamuna 2.7. klo 8:30-10.

Tapahtuma: Downtown Helsinki Regatta 2026

Järjestäjä: Helsingfors Segelsällskap (HSS)

Lisätietoja:

https://helsinkisailing.com/kilpailut-ja-tapahtumat/downtown-sailing-week/