Oma Häme kehittää hoitotarvikejakelua – toimitusajat lyhenevät vaiheittain
29.6.2026 13:45:09 EEST | Oma Häme | Tiedote
Hoitotarvikejakelun yhteydenottojen käsittely ruuhkautui alkuvuodesta Riihimäen seudulla henkilöstövajeen vuoksi.
Tilanteen korjaamiseksi toimintaa on kehitetty ja henkilöstöä lisätty. Palvelua on jo parannettu merkittävästi, mutta tavoitetasoa ei ole vielä saavutettu. Tavoitteena on, että asiakkaaseen otetaan yhteyttä palvelulupauksen mukaisesti viiden arkipäivän kuluessa.
Puheluiden käsittely keskitetty – palveluruuhkaa saatu purettua
Puheluihin pystytään vastaamaan aiempaa paremmin koko hyvinvointialueella, sillä yhteydenottoja käsitellään toimipisteestä riippumatta. Hämeenlinnan ja Forssan hoitotarvikejakelut osallistuvat nyt myös Janakkalan ja Riihimäen seudun puheluiden käsittelyyn, mikä auttaa purkamaan ruuhkaa ja parantaa palvelun sujuvuutta.
Koko hyvinvointialueelle tulossa yhteinen sähköinen tilauskanava
Janakkalan ja Riihimäen seudulla käytössä ollut sähköinen tilauslomake on suljettu elokuun 2026 loppuun saakka, jotta aiemmin syntynyttä palveluruuhkaa voidaan purkaa ja asiakkaiden yhdenvertainen palvelu varmistaa. Muilla alueilla sähköistä tilauslomaketta ei ole ollut käytössä.
Hyvinvointialueella valmistellaan parhaillaan koko alueen yhteistä sähköistä tilauskanavaa, joka otetaan käyttöön myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Palvelua on kehitetty toimitusten osalta – tavoitteena laajentaa toimitukset pakettiautomaatteihin ja noutopisteisiin koko hyvinvointialueella
Hoitotarvikkeiden toimituksia on uudistettu Riihimäen ja Janakkalan seuduilla sekä Rengossa. Hoitotarvikkeet toimitetaan nyt suoraan keskusvarastolta Postin noutopisteisiin ja pakettiautomaatteihin.
Muutoksen ansiosta asiakkaat saavat tarvitsemansa hoitotarvikkeet aiempaa nopeammin. Toimintamalli laajennetaan myöhemmin koko hyvinvointialueelle.
Jos toimituksesta puuttuu tuotteita tai paketissa on vääriä tarvikkeita, asiakkaan tulee ottaa suoraan Tuomi Logistiikan asiakaspalveluun, puh. 03 567 8100.
Asiakas, muista tehdä tilaus neljä viikkoa ennen tarvikkeiden loppumista
Asiakkaita muistutetaan tekemään hoitotarviketilaus neljä viikkoa ennen tarvikkeiden loppumista, jotta tarvikkeet riittävät seuraavaan toimitukseen asti. Tilaukset tehdään soittamalla hoitotarvikejakelun numeroon 03 629 6230. Työntekijät soittavat asiakkaille takaisin.
Asiointi hoitotarvikejakelun toimipisteissä on myös aina mahdollista
Hoitotarvikejakelun toimipisteet jatkavat toimintaansa toistaiseksi. Kiireellisissä tilanteissa asiakkaat voivat tulla suoraan toimipisteeseen. Ajantasaiset aukioloajat löytyvät Oma Hämeen verkkosivuilta. Kesällä aukioloajoissa on joitakin poikkeuksia.
Yhteyshenkilöt
Kati Luostarinenosastonhoitajakati.luostarinen@omahame.fi
Saija Pesonenylilääkärisaija.pesonen@omahame.fi
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