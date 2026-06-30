Evelia investoi talotekniikka-alan tekoälyosaamiseen

Suomalainen talotekniikka- ja rakennusalan ohjelmistoyhtiö Evelia investoi toimialakohtaiseen tekoälyosaamiseen kumppanoitumalla suomalaisen start-upin Täsmä AI:n kanssa. Yhteistyön myötä Evelian asiakkaat saavat käyttöönsä tarjouslaskennan tehokkuutta ja sujuvuutta merkittävästi parantavia tekoälyominaisuuksia, joista ensimmäisenä lanseerataan sähkösuunnitelmien tekoälyavusteinen symbolintunnistus ja määrälaskenta.



"Kun Evelian kokonaisvaltaiseen ohjelmistoon yhdistetään toimialan työnkulkuihin suunnitellut tekoälyratkaisut, syntyy talotekniikka- ja rakennusalalle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia tehostaa prosesseja ja vapauttaa ammattilaisten aikaa olennaiseen. Täsmä AI:n tiimillä on konkreettisia näyttöjä sekä tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien tehokkaasta tuotteistamisesta että talotekniikka-alan ammattilaisten arjen tarpeiden ymmärtämisestä, ja siksi tämä kumppanuus on molemmille luonteva askel. Haluamme tarjota asiakkaillemme helposti käyttöönotettavia tekoälyominaisuuksia, jotka tuovat konkreettisia hyötyjä ja sujuvuutta heti ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien", sanoo Evelia Oy:n toimitusjohtaja Petri Aho.



"Määrälaskenta on juuri sellaista työtä, johon tekoäly tuo aidon harppauksen: se on tarkkuutta vaativaa, toistuvaa, ei-laskutettavaa työtä, joka vie ammattilaisilta yllättävän paljon aikaa, kun moni laskee määrät edelleen käsin. Olemme kehittäneet Massalaskurin symbolintunnistuksen alan omalla datalla, yli 2 000 suunnitelmatiedoston pohjalta, joten malli ymmärtää urakoitsijoiden arkielämän käyttötapaukset ja työnkulut. Evelia-kumppanuus ja osakkuus antavat meille mahdollisuuden viedä Massalaskurin suoraan osaksi ohjelmistoa, jota urakoitsijat käyttävät päivittäin. Saamme investoinnista lisää vauhtia kasvuumme ja toimialaa syvällisesti tuntevan tuotekehitysorganisaation tuen", sanoo Täsmä AI:n perustaja ja toimitusjohtaja Aapo Kuortti.



"Talotekniikka-alan urakoitsija voi käyttää määrälaskentaan satoja tunteja vuodessa. Massalaskuri tunnistaa suunnitelmista määrät minuuteissa, mikä vapauttaa ammattilaisen keskittymään tarjouksen tarkkuuden ja laadun kannalta olennaisimpiin asioihin. Kun Massalaskuri integroidaan osaksi Evelian tarjouslaskentaa ja toiminnanohjausta, koko ketju suunnitelman analysoinnista tarjoukseen nopeutuu merkittävästi", kertoo Evelian tuotejohtaja Saku Vuori.



Evelia on kehittänyt vuodesta 2018 alkaen "sitä fiksuinta digitaalista työkalua talotekniikka- ja rakennusalan ammattilaisille". Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 3,5 miljoonaa euroa, ja palvelemme yli 700 asiakasta noin 30 asiantuntijan voimin. Yli 3 000 ammattilaista työnjohtajista yrittäjiin ja asentajiin hoitaa Evelialla urakoinnin koko prosessin tarjouslaskennasta laskutukseen ja raportointiin – yhdessä järjestelmässä, selaimessa ja mobiilissa. Helppokäyttöisen ohjelmistoratkaisumme avulla tuomme asiakkaidemme liiketoimintaan sujuvuutta, aikaa, näkyvyyttä ja tuottavuutta, mistä osoituksena on toimialan kärkeä edustava asiakastyytyväisyys.



Täsmä AI on suomalainen start-up, jonka tavoitteena on luoda johtava AI-ratkaisu talotekniikka-alan symbolitunnistukseen sekä laajentaa toimintaa uusille markkinoille ja sähköurakoinnin lisäksi uusiin vertikaaleihin, kuten LVI-sektorille. Täsmän tekoälyratkaisu Massalaskuri tunnistaa symbolit sähköalan piirustuksista jopa 95 prosentin tarkkuudella. Mukana ovat myös mittaustyökalut johdotusten ja muiden elementtien mittaamiseen sekä tulosteet Excel- ja PDF-muodossa. Ratkaisu on kehitetty yhdessä suomalaisten sähköurakoinnin asiantuntijoiden kanssa, ja siinä on monikielinen käyttöliittymä.