SDP:n Tuppurainen Varsovaan 30.6.2026
30.6.2026 08:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Tytti Tuppurainen osallistuu Friedrich-Ebert-säätiön ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskustelutilaisuuteen Varsovassa 30. kesäkuuta 2026.
“Warsaw Policy Dialogue: Central European Perspectives on Progressive Global Responsibility”- keskustelutilaisuus kokoaa yhteen sosialidemokraattisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan päättäjiä, tutkijoita ja asiantuntijoita Saksan lisäksi Pohjoismaista, Itä-Euroopasta ja Baltiasta. Tilaisuuden aiheena ovat muun muassa Euroopan unionin rooli uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, rauhan, vapauden ja turvallisuuden turvaaminen Euroopassa sekä kansainvälinen yhteistyö.
Tuppurainen pitää puheenvuoron aiheesta “What might a new world order of sovereign states look like”. Kutsuttuna kommentaattorina toimii Saksan sosialidemokraattisen nuorisojärjestö Jusoksen varapuheenjohtaja Lasse Rebbin.
- On tärkeää käydä keskeisimpien kumppaneidemme kanssa ulkopoliittista keskustelua ja hakea aktiivisesti ratkaisuja. Muuttunut turvallisuusympäristö, sota Euroopassa sekä transatlanttisen suhteen murros edellyttävät uudelleenajattelua, ja muutosta on tarkasteltava erityisesti Pohjois- ja Itä-Euroopan näkökulmasta. On erinomaista, että Saksa haluaa kuulla näkemyksiämme tässä uudessa tilanteessa, sanoo Tuppurainen.
Saksalainen Friedrich-Ebert-Stiftung on sosialidemokraattinen säätiö, jonka tavoitteena on edistää demokratiaa sekä toteuttaa tutkimus- ja koulutustoimintaa. Berliinissä ja Bonnissa päämajaa pitävällä säätiöllä on toimistoja ja hankkeita yli sadassa maassa, muun muassa Varsovasssa.
- Pidän suhteiden vaalimista tärkeänä. Saksa on Suomelle yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme ja keskeinen liittolainen Euroopan unionissa. Jaamme samanlaiset arvot ja ajatukset vahvemmasta Euroopasta kasvavan voimapolitiikan maailmassa, painottaa Tuppurainen.
Matka sisältää myös vierailun Varsovan geton kansannousun muistomerkille sekä Willy Brandtin muistomerkille.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Ilona SorriPoliittisen valmistelun asiantuntijaPuh:+358 50 330 7842ilona.sorri@sdp.fi
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