SDP:n Tuppurainen Varsovaan 30.6.2026

“Warsaw Policy Dialogue: Central European Perspectives on Progressive Global Responsibility”- keskustelutilaisuus kokoaa yhteen sosialidemokraattisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan päättäjiä, tutkijoita ja asiantuntijoita Saksan lisäksi Pohjoismaista, Itä-Euroopasta ja Baltiasta. Tilaisuuden aiheena ovat muun muassa Euroopan unionin rooli uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, rauhan, vapauden ja turvallisuuden turvaaminen Euroopassa sekä kansainvälinen yhteistyö.

Tuppurainen pitää puheenvuoron aiheesta “What might a new world order of sovereign states look like”. Kutsuttuna kommentaattorina toimii Saksan sosialidemokraattisen nuorisojärjestö Jusoksen varapuheenjohtaja Lasse Rebbin.

- On tärkeää käydä keskeisimpien kumppaneidemme kanssa ulkopoliittista keskustelua ja hakea aktiivisesti ratkaisuja. Muuttunut turvallisuusympäristö, sota Euroopassa sekä transatlanttisen suhteen murros edellyttävät uudelleenajattelua, ja muutosta on tarkasteltava erityisesti Pohjois- ja Itä-Euroopan näkökulmasta. On erinomaista, että Saksa haluaa kuulla näkemyksiämme tässä uudessa tilanteessa, sanoo Tuppurainen.

Saksalainen Friedrich-Ebert-Stiftung on sosialidemokraattinen säätiö, jonka tavoitteena on edistää demokratiaa sekä toteuttaa tutkimus- ja koulutustoimintaa. Berliinissä ja Bonnissa päämajaa pitävällä säätiöllä on toimistoja ja hankkeita yli sadassa maassa, muun muassa Varsovasssa.

- Pidän suhteiden vaalimista tärkeänä. Saksa on Suomelle yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme ja keskeinen liittolainen Euroopan unionissa. Jaamme samanlaiset arvot ja ajatukset vahvemmasta Euroopasta kasvavan voimapolitiikan maailmassa, painottaa Tuppurainen.

Matka sisältää myös vierailun Varsovan geton kansannousun muistomerkille sekä Willy Brandtin muistomerkille.