Gigantin kesäkuun telecom-katsaus: valmistujaiskausi vauhditti premium-puhelinten myyntiä – Oura 5 nousi ylivoimaiseksi ykköseksi
30.6.2026 09:44:03 EEST | Gigantti | Tiedote
Kesäkuu näkyi Gigantin telecom-myynnissä erityisesti valmistujaisten ja muiden kesäjuhlien sesonkina. Samsung Galaxy A17 oli kuukauden myydyin puhelin, mutta heti sen kannoilla seurasivat Applen mallit. Puettavassa teknologiassa uusi Oura Ring 5 nousi suoraan myydyimmäksi tuotteeksi, kahdella suosikkivärillä. Lasten kellopuhelimet hankitaan jo hyvissä ajoin.
Kesäkuussa Gigantin myydyimpien puhelinten kärkeen nousi Samsung Galaxy A17, jonka jälkeen listalla seurasivat Applen iPhone 17 ja iPhone 17 Pro. Kesän juhlakausi näkyi erityisesti Applen premium-mallien vahvana kysyntänä, sillä TOP 10 -listalle mahtui peräti viisi iPhone-mallia.
Samalla viime kuun Gigantin telecom-katsauksessa ennakoitu Honorin nousu alkoi näkyä myyntidatassa, kun Honor X5c Plus nousi kesäkuussa jo viidenneksi myydyimmäksi puhelimeksi. Kesäkuun lopulla Suomen markkinoille saapui myös Samsung Galaxy A27 5G, joka jatkaa valmistajan suosittua A-sarjaa keskihintaisena vaihtoehtona.
Gigantin telecom-tuotteiden apulaismyyntipäällikkö Juuso Ketolaisen mukaan listalla näkyvät tutut suosikit, mutta kesän sesonki vaikuttaa siihen, mitä malleja kuluttajat juuri nyt valitsevat.
"Puhelinmarkkina elää kuukausittain kampanjoiden mukana, joten samat tutut mallit vaihtavat hieman sijoituksiaan. Kesäkuussa näkyi kuitenkin selvästi myös valmistujaisten ja muiden juhlapäivien vaikutus: premium-puhelimia hankittiin tavallista enemmän esimerkiksi lahjoiksi, mikä nosti erityisesti Applen Pro-malleja myydyimpien joukkoon", Ketolainen summaa.
Oura 5 nousi kesäkuun selkeimmäksi hitiksi – kulta ja hopea ovat suomalaisten suosikit
Puettavan teknologian kategoriassa uusi Oura Ring 5 nousi heti kesäkuun myydyimmäksi tuotteeksi. Myös edellisen sukupolven Oura Ring 4 pääsi listalle, uuden mallin tuoman hinnanalennuksen vauhdittamana.
Ketolaisen mukaan uuden Ouran vastaanotto on ollut jopa odottamattoman innokas.
"Myynti on lähtenyt liikkeelle todella vahvasti. Erityisesti kullan- ja hopeanväriset mallit ovat kiinnostaneet suomalaisia, ja samalla myös Oura 4 on löytänyt uusia ostajia hinnan laskun myötä."
Ketolaisen mukaan yksi kesäkuun kiinnostavimmista ilmiöistä on Google Fitbit Airin kasvava suosio. Näytöttömäksi ja huomaamattomaksi suunniteltu aktiivisuusranneke sopii monenlaiseen tyyliin, eikä näytä ranteessa perinteiseltä urheilulaitteelta. Vaikka laite ei vielä yltänyt Gigantin myydyimpien TOP 10 -listalle, sen suosio on noussut nopeasti erityisesti sosiaalisessa mediassa.
"Fitbit Air vastaa hyvin tämän hetken kuluttajatrendiin. Moni haluaa seurata hyvinvointiaan ilman jatkuvaa ruutua tai ilmoituksia. Huomaamattomat ja tyylikkäät hyvinvointilaitteet kiinnostavat nyt selvästi enemmän kuin koskaan aiemmin."
Kesäkuun myydyimmät puhelimet TOP 10
1. Samsung Galaxy A17
2. Apple iPhone 17
3. Apple iPhone 17 Pro
4. Samsung Galaxy A26
5. Honor X5c Plus
6. Apple iPhone 17 Pro Max
7. Samsung Galaxy A36
8. Apple iPhone 15
9. Samsung Galaxy A57
10. Apple iPhone 17e
Kesäkuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
1. Oura Ring 5
2. Polar Ignite 3
3. Apple Watch SE 3
4. Oura Ring 4
5. Xplora X6 Play
6. Samsung Galaxy Fit3
7. Apple Watch Series 11
8. Garmin Forerunner 255
9. Garmin Vivoactive 6
10. Xplora XGO3
Trendinosto: lasten kellopuhelimet hankitaan jo kesällä
- Kesäkuun Gigantin myyntidatassa näkyi lasten kellopuhelinten vahva kysyntä. Sekä Xplora X6 Play että Xplora XGO3 nousivat Gigantin kesäkuun kuukauden myydyimpien puettavien laitteiden joukkoon. Kasvava kysyntä heijastaa laajempaa trendiä, jossa kellopuhelin valitaan yhä useammin lapsen ensimmäiseksi mobiililaitteeksi varsinaisen älypuhelimen sijaan.
- Kellopuhelimia ostetaan yhä useammin jo touko–kesäkuussa eikä vasta juuri ennen koulun alkua.
- Kesä tarjoaa lapselle rauhallisen ajan opetella uuden laitteen käyttöä ennen syksyä.
- Kellopuhelin mahdollistaa yhteydenpidon ilman älypuhelinta, minkä vuoksi se on monelle perheelle ensimmäinen oma mobiililaite.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juuso KetolainenGigantti Oy Ab / Apulaismyyntipäällikkö, TelecomPuh:+358 40 826 4710juuso.ketolainen@gigantti.fi
Kuvat
Gigantti auttaa suomalaisia saamaan enemmän irti teknologiasta.
Haluamme, että asiakas saa aina enemmän meillä asioidessaan: laajan valikoiman, asiantuntevan palvelun sekä ratkaisut, jotka vastaavat tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Tarjoamme tuotteita kodin, viihteen, työn, opiskelun ja pelaamisen tarpeisiin, sekä kestäviä Epoq-keittiötä.
Tuotteiden rinnalla meiltä löytyy palveluita, jotka helpottavat käyttöönottoa, huolenpitoa, korjaamista ja kierrätystä. Tavoitteemme on tehdä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja auttaa asiakkaitamme saamaan hankinnoistaan enemmän hyötyä koko niiden elinkaaren ajan.
Yli 1 000 Gigantin ammattilaista palvelee asiakkaita myymälöissä, verkkokaupassa, asiakaspalvelussa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa ympäri Suomen. Yhdessä autamme löytämään ratkaisuja niin yksityis- kuin yritysasiakkaille, pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin.
Työnantajana panostamme osaamisen kehittämiseen, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monipuolisiin urapolkuihin.
Lue meistä lisää: gigantti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gigantti
Vaasa on Gigantin Vuoden Myymälä 2026 – vahva yhteishenki ja sisukas kehitystyö nostivat Suomen parhaaksi11.6.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Vaasa on valittu Gigantin Vuoden Myymäläksi 2026. Valintaraati nosti perusteluissaan esille myymälän vaikuttavan suoriutumisen niin asiakaskokemuksessa, henkilöstötyytyväisyydessä kuin liiketoiminnan kehittämisessä. Palkinto jaettiin Elkjøp-konsernin Campus-tapahtuman yhteydessä Oslossa 10.6.2026.
Robottiruohonleikkureista tuli kesän hitti – myynti viisinkertaistui kevään aikana5.6.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset ovat innostuneet robottiruohonleikkureista, ja valmiita panostamaan entistä laadukkaampiin laitteisiin. Erityiseen suosioon ovat nousseet itsenäisesti esteitä väistelevät, rajalangattomat laitteet. Gigantissa robottiruohonleikkureiden kappalemääräinen myynti kasvoi toukokuussa viisinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.
Gigantin toukokuun telecom-katsaus: Samsung hallitsee myydyimpien listaa – edullisen ja Euroopassa suositun Honorin nousua odotetaan31.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Samsungin Galaxy A -sarja hallitsi Gigantin toukokuun puhelinmyyntiä selkeällä kolmoisvoitolla samalla, kun markkinoilla näkyy odottava tunnelma uusien valmistajien kasvattaessa jalansijaansa Euroopassa. Pitkään odotettu Oura Ring 5 tuo markkinoille entistä huomaamattomamman version suositusta älysormuksesta. Myös aktiivisuusrannekkeet tekevät paluuta.
Gigantti palasi Porvooseen kahden kuukauden tauon jälkeen – avajaiset keräsivät satojen metrien jonon29.5.2026 13:16:20 EEST | Tiedote
Uusi Gigantti avattiin Porvoon Kuninkaanportissa komeasti 28. toukokuuta. Alle kahdessa kuukaudessa rakennettu myymälä keräsi avajaispäivänä runsaasti asiakkaita, ja parhaimmillaan oven edessä jonotettiin satojen metrien matkalla. Avajaismenestys ja asiakkaiden iloiset palautteet antavat vankat lähtökohdat tulevaan.
Gigantti kasvattaa Assembly Summer -panostuksiaan – luvassa historian suurin elämysalue ja viralliset jatkobileet12.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Gigantti jatkaa näyttävästi pääyhteistyökumppanina heinä-elokuun vaihteessa järjestettävässä Assembly Summer 2026:ssa. Pelaamisen ja eSportsin faneille tarjotaan entistä suurempi Gigantti Gaming -alue, elämyksellinen myymälä, riehakkaita oheistapahtumia, sekä ensimmäistä kertaa mukana oleva Giga Mobiili omalla osastollaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme