Gigantin kesäkuun telecom-katsaus: valmistujaiskausi vauhditti premium-puhelinten myyntiä – Oura 5 nousi ylivoimaiseksi ykköseksi

Kesäkuussa Gigantin myydyimpien puhelinten kärkeen nousi Samsung Galaxy A17, jonka jälkeen listalla seurasivat Applen iPhone 17 ja iPhone 17 Pro. Kesän juhlakausi näkyi erityisesti Applen premium-mallien vahvana kysyntänä, sillä TOP 10 -listalle mahtui peräti viisi iPhone-mallia.

Samalla viime kuun Gigantin telecom-katsauksessa ennakoitu Honorin nousu alkoi näkyä myyntidatassa, kun Honor X5c Plus nousi kesäkuussa jo viidenneksi myydyimmäksi puhelimeksi. Kesäkuun lopulla Suomen markkinoille saapui myös Samsung Galaxy A27 5G, joka jatkaa valmistajan suosittua A-sarjaa keskihintaisena vaihtoehtona.

Gigantin telecom-tuotteiden apulaismyyntipäällikkö Juuso Ketolaisen mukaan listalla näkyvät tutut suosikit, mutta kesän sesonki vaikuttaa siihen, mitä malleja kuluttajat juuri nyt valitsevat.

"Puhelinmarkkina elää kuukausittain kampanjoiden mukana, joten samat tutut mallit vaihtavat hieman sijoituksiaan. Kesäkuussa näkyi kuitenkin selvästi myös valmistujaisten ja muiden juhlapäivien vaikutus: premium-puhelimia hankittiin tavallista enemmän esimerkiksi lahjoiksi, mikä nosti erityisesti Applen Pro-malleja myydyimpien joukkoon", Ketolainen summaa.

Oura 5 nousi kesäkuun selkeimmäksi hitiksi – kulta ja hopea ovat suomalaisten suosikit

Puettavan teknologian kategoriassa uusi Oura Ring 5 nousi heti kesäkuun myydyimmäksi tuotteeksi. Myös edellisen sukupolven Oura Ring 4 pääsi listalle, uuden mallin tuoman hinnanalennuksen vauhdittamana.

Ketolaisen mukaan uuden Ouran vastaanotto on ollut jopa odottamattoman innokas.

"Myynti on lähtenyt liikkeelle todella vahvasti. Erityisesti kullan- ja hopeanväriset mallit ovat kiinnostaneet suomalaisia, ja samalla myös Oura 4 on löytänyt uusia ostajia hinnan laskun myötä."

Ketolaisen mukaan yksi kesäkuun kiinnostavimmista ilmiöistä on Google Fitbit Airin kasvava suosio. Näytöttömäksi ja huomaamattomaksi suunniteltu aktiivisuusranneke sopii monenlaiseen tyyliin, eikä näytä ranteessa perinteiseltä urheilulaitteelta. Vaikka laite ei vielä yltänyt Gigantin myydyimpien TOP 10 -listalle, sen suosio on noussut nopeasti erityisesti sosiaalisessa mediassa.

"Fitbit Air vastaa hyvin tämän hetken kuluttajatrendiin. Moni haluaa seurata hyvinvointiaan ilman jatkuvaa ruutua tai ilmoituksia. Huomaamattomat ja tyylikkäät hyvinvointilaitteet kiinnostavat nyt selvästi enemmän kuin koskaan aiemmin."

Kesäkuun myydyimmät puhelimet TOP 10

1. Samsung Galaxy A17

2. Apple iPhone 17

3. Apple iPhone 17 Pro

4. Samsung Galaxy A26

5. Honor X5c Plus

6. Apple iPhone 17 Pro Max

7. Samsung Galaxy A36

8. Apple iPhone 15

9. Samsung Galaxy A57

10. Apple iPhone 17e

Kesäkuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10

1. Oura Ring 5

2. Polar Ignite 3

3. Apple Watch SE 3

4. Oura Ring 4

5. Xplora X6 Play

6. Samsung Galaxy Fit3

7. Apple Watch Series 11

8. Garmin Forerunner 255

9. Garmin Vivoactive 6

10. Xplora XGO3