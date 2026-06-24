Oulun toimintakeskus Kipinä muuttaa Limingantulliin kesätauon jälkeen

Oulun toimintakeskus Kipinä muuttaa osoitteeseen Krouvintie 3, 90400 Oulu. Se avaa ovensa asiakkaille uudessa osoitteessa torstaina 6. elokuuta 2026. Toimintakeskus Kipinä on toiminut tähän asti osoitteessa Tuirantie 7, jonne toimintakeskus muutti väliaikaisesti vuonna 2024.

– Toimintakeskus Kipinässä järjestämme mielenterveys- ja päihdeasiakkaille työ- ja päivätoimintaa, liikkuvaa työtoimintaa ja tuettua työtoimintaa. Uudet tilat Krouvintiellä on suunniteltu juuri toimintakeskuksen tarpeisiin sopiviksi. Myös Oulun toimintakeskus Ekopaja muuttaa samaan osoitteeseen myöhemmin syksyllä, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Niina Laukka Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Pohteelta.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden työ- ja päivätoimintapalveluiden yhdistäminen samaan tilaan parantaa asiakkaan palvelukokonaisuutta. Toimintakeskusten uudet tilat sijaitsevat linja-autoreittien varrella, joten niihin on helppo saapua.

Oulun toimintakeskus Kipinä on suljettuna 4. heinäkuuta – 5. elokuuta, joten se on auki viimeistä kertaa nykyisessä sijainnissaan Tuirantie 7:ssä perjantaina 3. heinäkuuta.

Toimintakeskuksissa on monenlaista työtoimintaa

Toimintakeskus Kipinässä on esimerkiksi kädentaitojen paja, mediapaja, puhtaanapidonpaja, puutyöpaja, remontointi- ja logistiikkatoimintaa, liikuntaryhmiä, erilaisia toiminnallisia ryhmiä sekä liikkuvaa ja tuettua työtoimintaa. Ekopajalla järjestetään työtoimintana muun muassa elektroniikan purkua, erilaisia alihankintatöitä sekä liikkuvaa ja tuettua työtoimintaa. Tuetussa työtoiminnassa asiakas työskentelee tavallisella työpaikalla hänelle henkilökohtaisesti räätälöidyissä tehtävissä.

Toimintakeskus Kipinässä on myös toimintaterapeutti, joka vastaa työ- ja päivätoimintapalveluissa asiakkaan yksilöllisestä toiminta- ja työkyvyn arvioinnista sekä toimintaterapian toteuttamisesta.

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