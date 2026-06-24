Oulun toimintakeskus Kipinä muuttaa Limingantulliin kesätauon jälkeen
30.6.2026 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Oulun toimintakeskus Kipinä avaa ovet asiakkaille uudessa osoitteessa kesätauon jälkeen 6. elokuuta. Samaan toimintakeskukseen yhdistyy myös Oulun toimintakeskus Ekopaja myöhemmin syksyllä.
Oulun toimintakeskus Kipinä muuttaa osoitteeseen Krouvintie 3, 90400 Oulu. Se avaa ovensa asiakkaille uudessa osoitteessa torstaina 6. elokuuta 2026. Toimintakeskus Kipinä on toiminut tähän asti osoitteessa Tuirantie 7, jonne toimintakeskus muutti väliaikaisesti vuonna 2024.
– Toimintakeskus Kipinässä järjestämme mielenterveys- ja päihdeasiakkaille työ- ja päivätoimintaa, liikkuvaa työtoimintaa ja tuettua työtoimintaa. Uudet tilat Krouvintiellä on suunniteltu juuri toimintakeskuksen tarpeisiin sopiviksi. Myös Oulun toimintakeskus Ekopaja muuttaa samaan osoitteeseen myöhemmin syksyllä, kertoo vastuuyksikköpäällikkö Niina Laukka Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Pohteelta.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden työ- ja päivätoimintapalveluiden yhdistäminen samaan tilaan parantaa asiakkaan palvelukokonaisuutta. Toimintakeskusten uudet tilat sijaitsevat linja-autoreittien varrella, joten niihin on helppo saapua.
Oulun toimintakeskus Kipinä on suljettuna 4. heinäkuuta – 5. elokuuta, joten se on auki viimeistä kertaa nykyisessä sijainnissaan Tuirantie 7:ssä perjantaina 3. heinäkuuta.
Toimintakeskuksissa on monenlaista työtoimintaa
Toimintakeskus Kipinässä on esimerkiksi kädentaitojen paja, mediapaja, puhtaanapidonpaja, puutyöpaja, remontointi- ja logistiikkatoimintaa, liikuntaryhmiä, erilaisia toiminnallisia ryhmiä sekä liikkuvaa ja tuettua työtoimintaa. Ekopajalla järjestetään työtoimintana muun muassa elektroniikan purkua, erilaisia alihankintatöitä sekä liikkuvaa ja tuettua työtoimintaa. Tuetussa työtoiminnassa asiakas työskentelee tavallisella työpaikalla hänelle henkilökohtaisesti räätälöidyissä tehtävissä.
Toimintakeskus Kipinässä on myös toimintaterapeutti, joka vastaa työ- ja päivätoimintapalveluissa asiakkaan yksilöllisestä toiminta- ja työkyvyn arvioinnista sekä toimintaterapian toteuttamisesta.
Lue lisää
Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta Pohde.fi:ssä.
Lue lisää mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivätoiminnasta ja työtoiminnasta Pohde.fi:ssä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina LaukkaVastuuyksikköpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePuh:044 333 4095niina.laukka@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Vielä ehdit käydä Sairaan hyvää taidetta -näyttelyssä24.6.2026 08:38:29 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen järjestämään taidenäyttelyyn ehtii vielä tutustua tällä viikolla sunnuntaihin saakka. Näyttely on Pikigalleriassa Pikisaaressa Oulussa.
Pohde varautuu OYSin moduulitiloihin ja muihin välttämättömiin investointeihin – lainanottovaltuuteen haetaan muutosta23.6.2026 15:26:47 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 23.6.2026 viimeiseen kokoukseen ennen kesätaukoa puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti edetä OYSin moduulitilojen hankinnassa. Vuosien 2026 ja 2027 lainanottovaltuuksiin haetaan muutosta.
Viranomaispostin siirtyminen digitaaliseksi etenee Pohteella – sähköisiä ajanvarauskirjeitä pilotoidaan Kempeleessä 17.6. alkaen17.6.2026 18:25:47 EEST | Tiedote
Viranomaisten lähettämä posti on siirtynyt 14.4.2026 alkaen pääasiassa sähköiseen valtakunnalliseen suomi.fi-viestit-palveluun. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella palvelun käyttöönotto etenee vaiheittain.
Pohde kokoaa sosiaalipalveluja Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskukseen17.6.2026 08:15:00 EEST | Tiedote
Kesän aikana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde siirtää Kuusamon sosiaali- ja terveyskeskukseen muun muassa lapsiperheiden palveluja, vammaispalvelut sekä päihde- ja riippuvuuspalvelut.
Aluehallitus vahvisti vaaliohjeen16.6.2026 13:59:28 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 16.6.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus hyväksyi vaaliohjeen vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme