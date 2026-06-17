Elenia rakentaa Ruovedelle uuden sähköaseman – osana projektia neljä kilometriä kaapelia Näsijärven pohjaan
29.6.2026 15:26:58 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Ruovedelle rakennettava uusi Syvälän sähköasema vahvistaa alueen sähkönjakelua merkittävästi. Elenian kumppanin, Sähkölandia Oy:n urakoiman aseman rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa, ja aseman on määrä valmistua loppuvuodesta 2026.
Elenian uusi sähköasema parantaa alueen muiden sähköasemien korvattavuutta häiriötilanteissa ja myös lisää verkon kapasiteettia. Samalla sähkönlaatu paranee verkkopituuksien lyhentyessä.
Syvälän uusi sähköasema on merkittävä investointi alueen sähköverkkoon. Sen avulla Elenia pystyy parantamaan sähkön toimitusvarmuutta ja rakentamaan entistä joustavamman verkon erilaisiin käyttö- ja häiriötilanteisiin.
Neljä kilometriä kaapelia Näsijärven pohjaan
Sähköasemahankkeeseen liittyen Elenia asensi Kurussa Näsijärven pohjaan neljä kilometriä keskijännitekaapelia. Kaapelointi on osa Ruoveden uuden sähköaseman ja Kurun välistä runkoyhteyttä.
– Lyhin reitti kulki suoraan Näsijärven poikki, joten kaapeli asennettiin järven pohjaan merikaapelina. Työ oli toteutukseltaan vaativa. Kaapeli toimitettiin työmaalle neljässä kelassa, joista kukin painoi noin 17 tonnia, Elenian projektipäällikkö Pasi Seppi kertoo.
Asentaminen vesistöön vaati tarkkaa suunnittelua ja huolellista toteutusta, erityisesti vaihtuvien sääolosuhteiden vuoksi. Huonojen tuuliolosuhteiden vuoksi alkuperäinen aikataulu muuttui viikolla myöhäisemmäksi. Asennuksen toteutti Elenian kumppani Veljekset Hemming Oy.
– Merikaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan oli teknisesti mielenkiintoinen ja vaativa työvaihe. Vesistökaapeloinnin avulla saimme toteutettua runkoyhteyden tehokkainta mahdollista reittiä pitkin, mikä tukee koko alueen sähköverkon kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen, Seppi sanoo.
Investoinnin vaikutukset tulevat näkymään alueen asukkaille positiivisesti.
– Uusi runkoverkkoyhteys parantaa Kurun seudulla asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta sekä sähkön laatua, Seppi toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Haastattelupyynnöt: Miia Käyhkö, Elenia, viestintäpäällikkö, puh. 050 486 9363, miia.kayhko@elenia.fi
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