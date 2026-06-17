Elenia Verkko Oyj

Elenia rakentaa Ruovedelle uuden sähköaseman – osana projektia neljä kilometriä kaapelia Näsijärven pohjaan

29.6.2026 15:26:58 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote

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Ruovedelle rakennettava uusi Syvälän sähköasema vahvistaa alueen sähkönjakelua merkittävästi. Elenian kumppanin, Sähkölandia Oy:n urakoiman aseman rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa, ja aseman on määrä valmistua loppuvuodesta 2026.

Merikaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan on teknisesti vaativa työvaihe.
Merikaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan on teknisesti vaativa työvaihe.

Elenian uusi sähköasema parantaa alueen muiden sähköasemien korvattavuutta häiriötilanteissa ja myös lisää verkon kapasiteettia. Samalla sähkönlaatu paranee verkkopituuksien lyhentyessä.

Syvälän uusi sähköasema on merkittävä investointi alueen sähköverkkoon. Sen avulla Elenia pystyy parantamaan sähkön toimitusvarmuutta ja rakentamaan entistä joustavamman verkon erilaisiin käyttö- ja häiriötilanteisiin.

Neljä kilometriä kaapelia Näsijärven pohjaan

Sähköasemahankkeeseen liittyen Elenia asensi Kurussa Näsijärven pohjaan neljä kilometriä keskijännitekaapelia. Kaapelointi on osa Ruoveden uuden sähköaseman ja Kurun välistä runkoyhteyttä.

– Lyhin reitti kulki suoraan Näsijärven poikki, joten kaapeli asennettiin järven pohjaan merikaapelina. Työ oli toteutukseltaan vaativa. Kaapeli toimitettiin työmaalle neljässä kelassa, joista kukin painoi noin 17 tonnia, Elenian projektipäällikkö Pasi Seppi kertoo.

Asentaminen vesistöön vaati tarkkaa suunnittelua ja huolellista toteutusta, erityisesti vaihtuvien sääolosuhteiden vuoksi. Huonojen tuuliolosuhteiden vuoksi alkuperäinen aikataulu muuttui viikolla myöhäisemmäksi. Asennuksen toteutti Elenian kumppani Veljekset Hemming Oy.

– Merikaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan oli teknisesti mielenkiintoinen ja vaativa työvaihe. Vesistökaapeloinnin avulla saimme toteutettua runkoyhteyden tehokkainta mahdollista reittiä pitkin, mikä tukee koko alueen sähköverkon kehittämistä pitkälle tulevaisuuteen, Seppi sanoo.

Investoinnin vaikutukset tulevat näkymään alueen asukkaille positiivisesti.

– Uusi runkoverkkoyhteys parantaa Kurun seudulla asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta sekä sähkön laatua, Seppi toteaa.

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Yhteyshenkilöt

Haastattelupyynnöt: Miia Käyhkö, Elenia, viestintäpäällikkö, puh. 050 486 9363, miia.kayhko@elenia.fi

Kuvat

Merikaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan on teknisesti vaativa työvaihe.
Merikaapelin asentaminen Näsijärven pohjaan on teknisesti vaativa työvaihe.
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Uusi runkoverkkoyhteys parantaa Kurun seudulla asiakkaiden sähkön toimitusvarmuutta sekä sähkön laatua.
Uusi runkoverkkoyhteys parantaa Kurun seudulla asiakkaiden sähkön toimitusvarmuutta sekä sähkön laatua.
Lataa

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Elämää sähköistämässä

Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.

Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi

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