Rahkosen ja Läntän alueen talousvettä klooridesinfioidaan
29.6.2026 14:47:39 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Uusimmat (25.6.2026 otetut) näytteet osoittavat, että Rahkosen vesiyhtymän toimittamassa vedessä on yhä koliformisia bakteereita. Verkostovettä aloitetaan klooraamaan tiistaina 30.6.2026 puolilta päivin.
Desinfioinnin aikana vedessä saattaa tuntua kloorin hajua ja makua. Desinfiointiin käytetyt klooripitoisuudet ovat terveydelle haitattomia ja vettä voi käyttää talousvetenä normaalisti. Vettä on hyvä juoksuttaa, jotta desinfioitu vesi saavuttaa verkoston kaikki alueet. Juomavesi on suositeltavaa keittää siihen saakka, kunnes verkostovesinäytteet osoittavat sen olevan puhdasta.
Vesiyhtymä on aloittanut järjestelyt uuden raakavesikaivon rakentamiseksi, tämän valmistumiseen kuitenkin menee viikkoja. Tulokset viittaavat mikrobien olevan peräisin ajoittain käytössä olevasta rengaskaivosta. Veden riittävyyden takia rengaskaivoa joudutaan pitämään käytössä.
Veden laatua seurataan edelleen tihennetysti. Tuloksista ja veden keittämisen tarpeen lopettamisesta tiedotetaan veden käyttäjiä.
Yhteyshenkilöt
Seppo SimiläRahkosen vesiyhtymäPuh:040 830 5215
Mari ViirretYmpäristöterveystarkastajaKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoPuh:044 7307 982
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