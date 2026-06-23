Kokkolan kaupunki

Rahkosen ja Läntän alueen talousvettä klooridesinfioidaan

29.6.2026 14:47:39 EEST | Kokkolan kaupunki | Tiedote

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Uusimmat (25.6.2026 otetut) näytteet osoittavat, että Rahkosen vesiyhtymän toimittamassa vedessä on yhä koliformisia bakteereita. Verkostovettä aloitetaan klooraamaan tiistaina 30.6.2026 puolilta päivin.

Desinfioinnin aikana vedessä saattaa tuntua kloorin hajua ja makua. Desinfiointiin käytetyt klooripitoisuudet ovat terveydelle haitattomia ja vettä voi käyttää talousvetenä normaalisti. Vettä on hyvä juoksuttaa, jotta desinfioitu vesi saavuttaa verkoston kaikki alueet. Juomavesi on suositeltavaa keittää siihen saakka, kunnes verkostovesinäytteet osoittavat sen olevan puhdasta.

Vesiyhtymä on aloittanut järjestelyt uuden raakavesikaivon rakentamiseksi, tämän valmistumiseen kuitenkin menee viikkoja. Tulokset viittaavat mikrobien olevan peräisin ajoittain käytössä olevasta rengaskaivosta. Veden riittävyyden takia rengaskaivoa joudutaan pitämään käytössä.

Veden laatua seurataan edelleen tihennetysti. Tuloksista ja veden keittämisen tarpeen lopettamisesta tiedotetaan veden käyttäjiä.

Yhteyshenkilöt

Mari ViirretYmpäristöterveystarkastajaKeski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto

Puh:044 7307 982

Tietoja julkaisijasta

Kokkola. Meillä on laajempi horisontti

Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.

Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.

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