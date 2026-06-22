Asuntosäätiö sitoutuu hyvään edunvalvontatapaan vaikuttamistyössään

Asuntosäätiön ja A-Kruunun viherkorttelin rakennustyöt etenevät Helsingin Vuosaaressa 4.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Asuntosäätiö ja A-Kruunu rakennuttavat Helsingin Vuosaareen, osoitteeseen Ensi parvi 3 ja 5, uusia asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja osana Vihreistä vihrein -konseptilla rakennettavaa kokonaisuutta. Hankkeen kehittäjä ja KVR-urakoitsija on Arkta Reponen. Hanke luo alueelle uudenlaista asumista, jossa asukkaat voivat harjoittaa parvekeviljelyä ja nauttia oleskelusta kasvikatoilla.