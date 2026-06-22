Asuntosäätiö sitoutuu hyvään edunvalvontatapaan vaikuttamistyössään
29.6.2026 15:32:01 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiö sitoutuu Suomen avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan suosituksiin vahvistaakseen vaikuttamistyönsä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Suositusten tavoitteena on edistää hyvää edunvalvontakulttuuria sekä tukea vaikuttamistyön vastuullisuutta.
Asuntosäätiö tekee aktiivista vaikuttamistyötä kohtuuhintaisen asumisen edellytysten turvaamiseksi itsenäisesti sekä yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Asuntosäätiö on raportoinut eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistyöstään avoimuusrekisteriin vuodesta 2025 alkaen.
Asuntosäätiö sitoutuu edistämään avoimuusrekisterin neuvottelukunnan laatimia hyvän edunvalvontatavan periaatteita vaikuttamistyössään. Hyvän edunvalvontatavan periaatteiden mukaisesti:
- Kunnioitamme demokraattista päätöksentekoprosessia.
- Toimimme rehellisesti ja muita kunnioittaen.
- Kerromme julkisesti, kenen asialla olemme ja mitä etuja edistämme.
- Kerromme avoimesti sidonnaisuutemme.
- Kunnioitamme luottamuksellisuutta.
- Noudatamme vieraanvaraisuuden sääntöjä.
Suomen avoimuusrekisteri on julkinen järjestelmä, johon ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta sekä siihen liittyvästä neuvonnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka HelminenToimitusjohtaja
Asuntosäätiö
Johanna Otranenviestintä- ja henkilöstöjohtajaPuh:020 161 2292Puh:040 747 2461johanna.otranen@asuntosaatio.fi
Soni Koliviestinnän asiantuntijaPuh:020 161 2427soni.koli@asuntosaatio.fi
Kuvat
Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on eri puolilla Suomea 33 paikkakunnalla yli 18 000 kotia, joissa asuu lähes 32 00 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.
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