Asuntosäätiö

Asuntosäätiö sitoutuu hyvään edunvalvontatapaan vaikuttamistyössään

29.6.2026 15:32:01 EEST | Asuntosäätiö | Tiedote

Jaa

Asuntosäätiö sitoutuu Suomen avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan suosituksiin vahvistaakseen vaikuttamistyönsä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Suositusten tavoitteena on edistää hyvää edunvalvontakulttuuria sekä tukea vaikuttamistyön vastuullisuutta.

Asuntosäätiön asumisoikeuskohde Ollinojankatu 11.

Asuntosäätiö tekee aktiivista vaikuttamistyötä kohtuuhintaisen asumisen edellytysten turvaamiseksi itsenäisesti sekä yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Asuntosäätiö on raportoinut eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistyöstään avoimuusrekisteriin vuodesta 2025 alkaen.  

Asuntosäätiö sitoutuu edistämään avoimuusrekisterin neuvottelukunnan laatimia hyvän edunvalvontatavan periaatteita vaikuttamistyössään. Hyvän edunvalvontatavan periaatteiden mukaisesti: 

  • Kunnioitamme demokraattista päätöksentekoprosessia. 
  • Toimimme rehellisesti ja muita kunnioittaen. 
  • Kerromme julkisesti, kenen asialla olemme ja mitä etuja edistämme. 
  • Kerromme avoimesti sidonnaisuutemme. 
  • Kunnioitamme luottamuksellisuutta. 
  • Noudatamme vieraanvaraisuuden sääntöjä. 

Suomen avoimuusrekisteri on julkinen järjestelmä, johon ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta sekä siihen liittyvästä neuvonnasta.

Avainsanat

Asuntosäätiöasumisoikeusasokotiasuminenvuokrakotivaikuttamistyöavoimuusrekisteriedunvalvonta

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Hyvä edunvalvontatapa-tunnus.
Lataa

Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on eri puolilla Suomea 33 paikkakunnalla yli 18 000 kotia, joissa asuu lähes 32 00 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.

asuntosaatio.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö

Asuntosäätiön ja A-Kruunun viherkorttelin rakennustyöt etenevät Helsingin Vuosaaressa4.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Asuntosäätiö ja A-Kruunu rakennuttavat Helsingin Vuosaareen, osoitteeseen Ensi parvi 3 ja 5, uusia asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja osana Vihreistä vihrein -konseptilla rakennettavaa kokonaisuutta. Hankkeen kehittäjä ja KVR-urakoitsija on Arkta Reponen. Hanke luo alueelle uudenlaista asumista, jossa asukkaat voivat harjoittaa parvekeviljelyä ja nauttia oleskelusta kasvikatoilla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye