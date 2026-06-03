Merus Power toimittaa Siemens Mobility Denmarkille sähkönlaaturatkaisun akkukäyttöisen junan latausasemalle
29.6.2026 19:45:00 EEST | Merus Power Oyj | Tiedote
Merus Power toimittaa Merus® STATCOM -kompensaattorin Siemens Mobility Denmarkille. Siemens Mobility on yksi maailman johtavista raideliikenteen kaluston, infrastruktuurin, palveluiden ja digitaalisten ratkaisujen toimittajista. Kompensaattoria käytetään akkukäyttöisen junan latausaseman sähkönlaadun hallintaan. Toimitus vahvistaa Merus Powerin asemaa vaativien raideliikenteen ja liikenteen sähköistymisen sähkönlaaturatkaisujen toimittajana sekä tukee yhtiön strategiaa.
Akkukäyttöisten junien latausinfrastruktuuri on Merus Powerille uusi ja kiinnostava sähkönlaadun käyttökohde. Liikenteen sähköistäminen voi vähentää merkittävästi liikenteen CO₂-päästöjä, mutta suuritehoinen lataus asettaa uusia vaatimuksia sähköverkolle. Merus® STATCOM -kompensaattori auttaa pitämään verkon vakaana ja sähkön laadun tasaisena myös silloin, kun lataus kuormittaa verkkoa nopeasti ja voimakkaasti.
Kauppa tukee Merus Powerin strategiaa kasvaa energiamurroksen ja sähköistymisen edellyttämien sähköjärjestelmäratkaisujen toimittajana. Sähkönlaaturatkaisut ovat yhtiölle strategisesti tärkeä liiketoiminta-alue, joka vahvistaa Meruksen teknologista asemaa vaativissa teollisuus-, infra- ja verkko-ympäristöissä sekä tuo yhtiön liiketoimintaan vakautta sähkövarastojen kasvun rinnalle.
Tyypillisesti tämän kokoluokan ja toimituslaajuuden kompensaattorin hinta on noin 2 miljoonaa euroa. Järjestelmä toimitetaan vuoden 2027 aikana ja käyttöönotto hankkeen edetessä vuoden 2028 aikana.
”Raideliikenteen sähköistyminen etenee Euroopassa, ja samalla sähkönlaadun merkitys kasvaa. Akkukäyttöisen junan latausasema on hyvä esimerkki uudesta käyttökohteesta, jossa sähköjärjestelmän vakaus ja käyttövarmuus ovat kriittisiä. Tämä toimitus vahvistaa asemaamme vaativien sähkönlaaturatkaisujen toimittajana ja tukee strategiaamme rakentaa kasvua sähkövarastojen, sähkönlaadun ja palveluiden muodostaman kokonaisuuden varaan”, kommentoi Kari Tuomala, Merus Power Oyj:n toimitusjohtaja.
Merus Powerin ratkaisut tukevat liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon sähköistymistä parantamalla sähköverkon vakautta, energiatehokkuutta ja sähkönlaatua. Yhtiö toimittaa sähkönlaaturatkaisuja erikokoisiin hankkeisiin ympäri maailmaa.
Yhteyshenkilöt
Kari TuomalaToimitusjohtajaPuh:+358 20 735 4320kari.tuomala@meruspower.com
Jonna KannostoViestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaPuh:+358 44 357 8320jonna.kannosto@meruspower.com
Merus Power lyhyesti
Merus Power on teknologiayhtiö, joka mahdollistaa kestävän energian murrosta. Suunnittelemme ja tuotamme innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, kuten sähkövarastoja, sähkönlaaturatkaisuja ja palveluita uusiutuvan energian ja teollisuuden tarpeisiin. Skaalautuvan teknologiamme avulla mahdollistamme uusiutuvan energian kasvun sähköverkoissa ja parannamme yhteiskunnan energiatehokuutta. Olemme kotimainen innovatiivinen sähkötekniikan erikoisosaaja ja toimimme globaaleilla ja voimakkaasti kasvavilla markkinoilla. Henkilöstömme edustaa kansainvälisesti arvostettua insinööriosaamista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 54,6 miljoonaa euroa, ja osakkeemme kaupankäyntitunnus Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla on MERUS. www.meruspower.com.
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