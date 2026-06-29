Vähänkyrön alueen kasvatus- ja opetuspalveluista järjestetään asukastilaisuus syyskuussa
29.6.2026 15:33:15 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Merikaarron, Tervajoen ja Vähänkyrön kirkonkylän alueen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tulevaisuudesta järjestetään avoin asukastilaisuus syyskuussa 2026.
Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluista Vähänkyrön alueella. Tilaisuuden tarkemmasta ajankohdasta ja paikasta viestitään myöhemmin.
– Haluamme käydä perheiden kanssa avointa keskustelua palveluiden tulevaisuudesta sekä kertoa, miten varhaiskasvatus ja opetus järjestetään laadukkaasti myös jatkossa, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anna Buss.
Syksyllä 2026 on myös käynnistymässä koko Vähänkyrön alueen tilatarveselvitys, jonka aikana selvitetään alueella olevien päiväkotien ja koulujen tilatarve sekä palveluiden järjestäminen lähivuosien aikana, alueen väestöennuste huomioiden.
Tervajoen esiopetuksen tilanne
Keskustelua on viime aikoina herättänyt Tervajoen päiväkodissa järjestetyn esiopetuksen tulevaisuus.
Aiheesta on tehty kuntalaisaloite, jossa vaaditaan esiopetuksen säilyttämistä Tervajoella. Päiväkoti sijaitsee samassa rakennuksessa kuin Tervajoen koulu.
Tervajoen päiväkodista siirtyy ensi syksynä esiopetukseen Villin lännen päiväkotiin Vähäänkyröön kaksi lasta. Huoltajat ovat ottaneet oppilaille osoitetut esiopetuspaikat vastaan.
Vaasassa on Tervajoen päiväkodin lisäksi 24 muutakin päiväkotia, joista siirrytään samalla tavalla toiseen yksikköön vain esiopetusvuoden ajaksi. Esiopetuksen osalta kyseinen järjestely koskee siis kaikkia päiväkoteja sekä perhepäivähoitoa, ei vain Tervajoen päiväkotia.
Esiopetuksen aloittaa 17.8.2026 Vaasassa yhteensä 614 lasta.
Lasten määrä vaihtelee: paikkoja ei voida määritellä vuosiksi etukäteen
Esiopetuspaikat suunnitellaan kunnissa vuosittain, ja niihin vaikuttavat muun muassa tiedot tulevien esiopetuslasten määrästä sekä lasten viralliset osoitetiedot.
Esiopetusikäisten lasten määrä vaihtelee vuosittain, joten esiopetuspaikkoja ei voida määritellä useammaksi vuodeksi eteenpäin. Tärkeää on, että esiopetuspaikkojen määräytymisperusteet ovat yhdenvertaiset koko kunnassa.
– Varhaiskasvatuksen vastuulla on myös huolehtia pedagogisesti laadukkaasta esiopetuksesta sekä opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteutumisesta päivittäisessä toiminnassa ryhmässä, jossa lapset ovat samanikäisiä, kertoo Buss.
Tervajoen esiopetuksen tilannetta käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa 24.6. Jaosto päätti esityksen mukaisesti merkitä tiedoksi esiopetuspaikat ja esiopetukseen tulevien oppilaiden määrät lukuvuodelle 2026–2027.
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Yhteyshenkilöt
Palvelupäällikkö Maria Karvonen
puh. 050 325 4821, maria.karvonen@edu.vaasa.fi
Huom! Tavoitettavissa vain ma-ti 29.–30.6.
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