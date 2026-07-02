Kuukautiskierto supervoimana – uusi teos avaa kuukautiskierron merkitystä hyvinvoinnille

Niina Sunin Tunne kiertosi -uutuuskirja tarjoaa tuoreimman tutkimustiedon kuukautiskierrosta ja antaa helposti lähestyttävät vinkit, joiden avulla opit tunnistamaan kierron vaiheet, ymmärtämään hormonien vaikutuksia ja tasapainottamaan kehoa ja mieltä.

Naishormonit värittävät naisen elämää murrosiästä menopaussiin asti. Milloin mieli on skarpeimmillaan? Milloin tunteet ovat pinnassa? Milloin energiaa riittää ja milloin kannattaa laskea vaatimustasoa?

Tunne kiertosi auttaa ymmärtämään omaa kehoa ja mieltä. Se esittelee tapoja lisätä kiertotietoisuutta, esimerkiksi ravintoon sekä psyykkiseen tai fyysiseen kuormitukseen liittyen. Teos auttaa lukijaa tunnistamaan kierron eri vaiheet kehossaan ja pohtimaan kuukautiskiertoa oman terveyden mittarina. Se esittelee myös naiskehon suuria hormonaalisia siirtymiä: murrosikää, raskautta sekä vaihdevuosia.

Suni toivoo, että kirja auttaa naisia tuntemaan kehonsa paremmin ja sitä kautta voimaan paremmin:

“En ollut tajunnut, miten yleisiä kierron ongelmat ovat ja miten paljon niitä normalisoidaan. Yllätyin myös siitä, miten moni nainen on oppinut elämään vuosikausia oireiden kanssa ilman, että kukaan on auttanut yhdistämään niitä hormonitoimintaan”, hän kertoo.

Niina Suni on farmasian tohtori, kokonaisvaltaisen lisääntymisterveyden ammattilainen ja kiertotietoisuuskouluttaja, joka on syventynyt hormonaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Tunne kiertosi – Kuukautiskierto supervoimana ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Anni-Maija Koskisen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.8.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi