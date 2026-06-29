Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen: Helsinki Garden -päätöksen asiakirjat julkaistava
29.6.2026 16:16:22 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen päättämä Helsinki Garden -hankkeen 35 miljoonan euron valtionavustus ja sen taustat ovat olleet esillä viime päivinä. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen haluaa täyden selvyyden hankkeen valmistelusta ja päätöksenteosta. Kaikkonen vaatii hallitusta julkaisemaan Helsinki Garden -hankkeen valtiontukea koskevat päätöksentekoon liittyvät asiakirjat viipymättä.
- On erikoista, että näin merkittävälle päätökselle ei näytä löytyvän äitiä eikä isää. Pääministereiltä tai muilta vastaavilta ministereiltä ei saa haastatteluja aiheesta. Asiaan liittyviä dokumentteja ei ole julkaistu, Kaikkonen toteaa.
- Helsinki Gardenin ympärillä pyörivä sekoilu on saatava loppumaan. Avoimuus on paras keino poistaa epäilykset. Siksi olisi paikallaan, että hallitus julkistaisi välittömästi kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ja dokumentit. Täytyyhän hallituksen kehysriihen päätöksistä edes joku paperi löytyä.
- Ei kai 35 miljoonaa voi tuosta vain löytyä yksittäiseen hallihankkeeseen, jos samaan aikaan koko maan kaikkiin muihin hankkeisiin on varattu yhteensä 15 miljoonaa euroa. Ja näihin kaikkiin muihin pitää olla asianmukaiset hakemukset. Suurten julkisten tukipäätösten on kestettävä päivänvalo.
- Luulisi, että hallituksesta löytyisi nyt edes yksi ministeri, joka osaisi tulla julkisuuteen kertomaan, että mikä homma, Kaikkonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Kalle Pykypuheenjohtajan erityisavustajaPuh:+358 44 974 2747kalle.pyky@keskusta.fi
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