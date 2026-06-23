Veneilyn kuukausikatsaus: Heinäkuu on täynnä tapahtumia kotimaassa ja kansainvälisillä vesillä
29.6.2026 16:25:48 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Veneilyn kuukausikatsaus kokoaa yhteen heinäkuun kilpailut sekä muut ajankohtaiset tapahtumat. Veneilyn viikkokatsaus palaa taas ma 3.8. Hyvää heinäkuuta kaikille!
Kilpaveneilyn SM-pisteistä ajettiin Porvoossa
Kilpaveneilykausi jatkui lauantaina 27. kesäkuuta Porvoossa. Ohjelmassa oli luokkien GT10, GT15 ja GT30 SM-osakilpailu. Kisapäivä oli kaunis ja aurinkoinen tarjoten kilpailijoille ja katsojille lähes täydelliset olosuhteet. Helteinen sää houkutteli rannalle ja vesille runsaasti moottoriveneilyn ystäviä.
GT10-luokassa voittoon ajoi Porvoon Moottorivenekerhon Rianna Roms. Toiseksi sijoittui kilpailun järjestäjäseuran, Kabböle Motorbåtsklubbenin edustaja Edith Sederholm. Kolmanneksi sijoittui ensimmäistä kauttaan kilpaileva Leo Vilola (Pomo).
GT15-luokan osalta ei nähty yllätyksiä. Selkeästi neljään erävoittoon ajoi Kymen Navigaattoreiden hallitseva Euroopan mestari Toni Kade, ennen monimestari Valter Lainetta (Pomo). Kolmanneksi sijoittui Adele Servin (Pomo).
GT30-luokassa Leevi Paasonen (Hirvensalmen Veneilyseura) suoritti vahvasti ottamalla neljä erävoittoa. Kotkan Pursiseuran Jenni Rantala ja Lucas Tauren ajoivat sijoitukset ristiin ja kakkostila ratkaistiin eräaikavertailussa, jossa Tauren vei pidemmän korren.
Formula 2 MM-kausi jatkui äärihelteisessä Brindisissä, Italiassa
Lähes neljänkymmenen asteen lämpötila toi pohjoisen kesään tottuneille suomalaisille roimasti extrahaastetta muutenkin fyysisesti raskaisiin suorituksiin. Kilpailuun osallistui 16 kuljettajaa, Suomea edustivat Roope Virtanen ja Jarno Vilmunen.
Vilmunen esitteli potentiaaliaan ensimmäisessä harjoitussessiossa, jossa tuloslistalle kirjattiin joukon viidenneksi nopein kierrosaika. Aika-ajoissa Jape ei päässyt näyttämään iskukykyään, sillä hän joutui kolariin jo ensimmäisellä lämmittelykierroksellaan. Viimeisestä lähtöpaikasta huolimatta Vilmunen sijoittui lopputuloksissa hienosti yhdeksänneksi.
Roope Virtanen ajoi ehjän kilpailuviikonlopun ilman suurempia teknisiä murheita tai onnettomuuksia. Aika-ajoissa vauhti riitti mukiin menevään kahdeksanteen sijoitukseen. Epäonnistuneesta lähdöstä huolimatta Virtanen säilytti sijoituksensa startissa ja ajoi maaliin kuudentena, hallitsevan maailmanmestarin Matilda Wibergin vanavedessä.
Formula 2-luokan seuraava kilpailu ajetaan Viveronessa Italiassa. Tuolloin kamppaillaan Euroopan mestaruudesta. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa myös Italiassa, San Nazzarossa.
Kilpaveneilykausi jatkuu heinäkuussa UIM:n arvokilpailuilla. Seuraavan kerran Suomessa kilpaillaan elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Silloin ajetaan kolmesta eri arvokilpailutittelistä; GT10 European Cup, GT15 maailmanmestaruudesta ja GT30 Euroopan mestaruudesta.
Louhet Helsingissä tällä viikolla – tule tutustumaan kisakylään, paljon maksutonta ohjelmaa koko perheelle!
Louhi-luokan EM-mitaleista kilpaillaan tällä viikolla Helsingin edustalla. Suomen Purjehdus ja Veneily on mukana monipuolisella lasten ohjelmalla sekä myös ympäristö- ja turvallisuusteemoilla. Iltaisin Lyypekinlaiturilla, Vanhan kauppahallin luona nautitaan maksuttomista, merellisistä leffoista.
Tervetuloa tutustumaan kisakylään perjantaihin asti joka päivä kello 10.30-17!
Halukkailla on mahdollisuus päästä myös vesille maksuttomalla kuljetuksella. Lisätietoa ennakkoilmoittautumisesta täällä.
Ohjelmaa tapahtumatorin lavalla:
Ti 30.6. kello 13-14 Vastuullisesti vesillä
Veneilyturvallisuudesta ja ympäristövastuullisuudesta keskustelevat Suomen Purjehdus ja Veneilyn puheenjohtaja Mats Welin, Suomen Meripelastusseuran toiminnanjohtaja Jori Nordström ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kummikoulukoordinaattori Mari Sahlstén.
To 2.7. kello 13-14 Ammattina purjehdus
Millainen on olympiapurjehtijan polku huipulle? Keskustelemassa huippukilpapurjehduksesta kolminkertainen olympiaedustaja Tapio Nirkko Suomen Purjehdus ja Veneilystä sekä ILCA 7 -luokan Euroopan mestari Valtteri Uusitalo Suomen purjehdusmaajoukkueesta.
Merelliset elokuvat 29.6.-2.7.:
Maanantai 29.6. kello 17: Piin elämä (Life of Pi) ja kello 19.30: Meren raivo (The Perfect Storm)
Tiistai 30.6. kello 19.30: Master and Commander
Keskiviikko 1.7. kello 19.30: Steve Zissoun vedenalainen elämä
Torstai 2.7. kello 19.30: Pirates of the Caribbean: Mustan helmen kirous
Elokuvien ikäraja on K12. Elokuvat ovat maksuttomia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista. Tarjoiluita voi ostaa ravintola Storyn terassilta Vanhalta kauppahallilta.
Artikkelikuva: Tuomas Koljonen
2.–5.7. Helsingfors Segelsällskap (HSS) isännöi 18:tta Helsinki Downtown Regattaa 2.–5.7.2026. Regatta on osa kansainvälistä Baltic Sea Trophy – sarjaa yhdessä Latvian Kuivizi Cupin ja Viron Spinnaker Regattan kanssa. Tapahtuma yhdistää harjoitusleirin ja kilpailun ja tuo Liuskasaareen satoja kansainvälisiä purjehtijoita.
2.–9.7. Nuorten 29er-luokan MM-kilpailut – Kiel, Saksa
Suomen värejä edustavat Maisa Kauppi ja Alisa Kylävainio.
3.-5.7. F4 kilpaveneiden EM-kilpailu Aluksne, Latvia
Formula 4-luokan Euroopan mestaruudesta ajetaan legendaarisella Aluksnen radalla. Rata on sopinut suomalaisille hyvin aiempina vuosina ja menestystä on tullut. Suomalaiskuljettajista mitalijahtiin lähtevät Noel Vänttinen, Oliver Martin, Arthur Sundbäck ja Wilhelm Sundberg.
3.–5.7. Perinteinen Alfons Håkans Hangon Regatta on Suomen suurin purjehdustapahtuma, joka tuo aurinkoiseen Hankoon n. 150-200 venettä ja 700-900 purjehtijaa. Tutustu kilpailuun tarkemmin täällä.
Aquabike EM- ja MM-kisat heinäkuussa
Suomalaiset Aquabike-kuljettajat suuntaavat kansainvälisille kilparadoille heinäkuussa kotimaisen SM-sarjan jäädessä kesätauolle. Edessä ovat UIM Aquabike EM- ja MM-kilpailut Portugalissa ja Unkarissa.
Kansainvälinen kilpailukesä käynnistyy 3.–5. heinäkuuta Portugalin Mirassa ajettavalla UIM Aquabike EM-sarjan osakilpailulla. Suomesta kilpailuun osallistuvat Runabout GP4- ja Runabout Junior GP4 -luokissa kilpaileva Jose Vainio sekä Ski-luokkien kuljettajat Siiri Salonen (Ski Ladies GP1) ja Nikolai Hämäläinen (Ski GP2).
Euroopan kilpailukiertue jatkuu 17.–19. heinäkuuta Unkarin Györissä, jossa järjestetään sekä Aquabike EM-osakilpailu että junioreiden MM-kilpailut. Suomen joukkue vahvistuu Unkarissa kahdella juniorikuljettajalla, jotka lähtevät tavoittelemaan MM-mitaleita.
Suomen joukkueeseen liittyvät Ski GP3.2 -luokassa kilpailevat Topi Järvenpää ja Toivo Salmela. Jose Vainio nähdään Unkarissa puolustamassa viime kauden juniorien MM-kultaansa Runabout Junior GP4 -luokassa. Lisäksi Vainio osallistuu Ski GP 3.3 -luokkaan. Siiri Salonen, Nikolai Hämäläinen ja Jose Vainio jatkavat Unkarissa myös EM-pisteiden metsästystä omissa luokissaan.
Viikko 28 (6.–12.7.)
7.–12.7. 49er- ja Nacra17-luokkien EM-kilpailut – Eckernförde, Saksa
Sailing Team Finland -edustus:
49 er: Juuso Roihu ja Lasse Lindell sekä Aatos ja Onni Kylävainio
Nacra 17: Akseli Keskinen ja Katariina Roihu
10.–18.7. Nuorten ILCA 6 EM-kilpailut – Thessaloniki, Kreikka
Viikko 29 (13.–19.7.)
17.–18.7. E1 MM-osakilpailu Monaco
Emma Kimiläinen ja Team Brady jahtaavat voittoa Monacossa.
19.–26.7. Nuorten 49er-luokan MM-kilpailut – Medemblik, Alankomaat
Viikko 30 (20.–26.7.)
22.–23.7. Helsinki–Kotka Race
Viikko 31 (27.7.–2.8.)
30.7.-1.8. Offshore 3J, 3B, 3D kilpaveneiden MM-kilpailut Arendal Norja
3D-luokan edustajat Marcus Johnsson ja Jussi Myllymäki kilpailevat Arendalissa uusilla nelitahtikoneilla. Ensimmäinen kilpailu uudistetulla kalustolla on uuden oppimista ja säätöjen hakemista, mutta Johnsson asettaa voiton silti päätavoitteeksi. Edellinen kilpailu Arendalissa päättyi ympäriajoon, joten ensimmäinen tavoite on ajaa molemmat kilpailut maaliin.
3J-luokassa Viveka Vapaavuori puolustaa maailmanmestaruuttaan uuden kartturinsa Jarno Frommannin kanssa.
3B-luokan kilpailuun osallistuu Suomesta useampi venekunta. Janne ja Juha Pirhonen tähtäävät ehjään kilpailuun ilman kalustotappioita. Lauri ja Ilkka Landen tavoittelevat kilpailuista mitalisijoitusta.
31.7.–2.8. F1 MM-osakilpailu Kyrgyzs, Issyk-Kul
Formula 1-veneiden kaksinkertainen maailmanmestari Sami Seliö haluaa kartuttaa MM-pistesaldoaan. Sarjan edellinen kilpailu Sardiniassa päättyi ympäriajoon. Viikonlopun aikana pisteitä kerätään kolmessa osiossa. Sprinttikilpailut ajetaan lauantaina ja MM-osakilpailu sunnuntaina.
31.7.–2.8. Vikla SM / Snipe FM
31.7.–2.8. Garmin ILCA 7 & 6 Nordic and Finnish Class Championships (EurILCA Masters Series 2026)
31.7–2.8. Porvoo–Borgå Regatta 2026 (Star SM)
Muuta:
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Äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate -sovelluksessa. Vuoden vierasvenesatama palkitaan erikseen sekä rannikkoalueelta että Järvi-Suomesta. Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2026 annetut arviot ja palautteet.
Tee arviosi kesän veneretkillä heti vierailun yhteydessä! Osallistujien kesken arvotaan lippuja Vene 27 Båt -messuille. Lue lisää ja lataa sovellus.
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Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen mari.lohisalo@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Mari LohisaloSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:040 767 9925mari.lohisalo@spv.fi
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Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
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