Podme kasvoi Suomessa yli 30 prosenttia – katse jo seuraavassa kasvuloikassa
30.6.2026 12:00:00 EEST | Podme | Tiedote
Podcast- ja äänikirjapalvelu Podme jatkoi vahvaa kasvuaan Suomessa vuonna 2025. Yhtiö kasvatti liikevaihtoaan 31 prosenttia ja paransi tulostaan lähes 55 prosenttia. Kasvua vauhdittivat sisältötarjonnan laajentuminen sekä yksinoikeuspodcastien kuuntelumäärien kasvu.
Podmen liikevaihto kasvoi Suomessa 31 prosentilla 6,2 miljoonaan euroon ja yrityksen tulos parani lähes 55 prosenttia -0,8 miljoonaan euroon vuonna 2025. Ruotsissa vuonna 2017 perustetun Podmen liikevaihto on kasvanut Suomessa tasaisesti siitä lähtien, kun palvelu lanseerattiin elokuussa 2021.
Viimevuotista kasvua siivittivät sisältötarjonnan laajentuminen ja kasvaneet kuuntelumäärät. Podme toi viime kesänä äänikirjat osaksi tilausvalikoimaansa vahvistaen asemaansa premium-tason sisältöpalveluna. Samalla palvelussa yksinoikeudella julkaistavien podcastien kulutus kasvoi: podcast-jaksoja kuunneltiin Podmessa 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
– Viiden vuoden aikana olemme nähneet merkittävän muutoksen siinä, miten suomalaiset suhtautuvat podcasteihin. Kun aloitimme, keskustelu keskittyi siihen, voiko podcasteista ylipäätään pyytää maksua. Nyt yhä useampi kuuntelija on valmis maksamaan laadukkaasta, yksinoikeudella tarjottavasta podcast-sisällöstä samalla tavalla kuin musiikista, tv-sarjoista tai elokuvista, Podme Suomen maajohtaja Henna Helske toteaa.
Kotimaisessa podcast-markkinassa on Helskeen mukaan edelleen nähtävissä merkittävää kasvupotentiaalia, jota Podme pyrkii hyödyntämään vuoteen 2030 tähtäävän strategiansa avulla.
– Podcastit ovat vakiinnuttaneet asemansa osana suomalaisten mediankulutusta, mutta markkina on edelleen kasvuvaiheessa. Vuoden 2026 Pohjoismaisen podcast-raportin mukaan 37 prosenttia suomalaisista podcastien kuuntelijoista on aloittanut kuuntelun vasta viimeisen vuoden aikana. Lukema on korkein kaikissa Pohjoismaissa. Se kertoo, että podcastit tavoittavat Suomessa edelleen runsaasti uusia yleisöjä, Helske avaa.
Parantunut tulos vahvistaa kannattavuuskehitystä
Podmen tavoitteena on jatkossa vahvistaa asemaansa osana yhtiön pohjoismaista kasvustrategiaa ja rakentaa Pohjoismaiden johtava premium-tason podcast-palvelu.
– Toimintamme ytimessä on alusta alkaen ollut tarjota yleisölle laadukasta sisältöä sekä podcastien tekijöille ammattimainen työympäristö ja säännöllinen ja ennustettava ansaintamalli. Samalla olemme halunneet kasvattaa podcastien arvostusta ja kuuntelijoiden halukkuutta maksaa laadukkaasta sisällöstä. On ollut hienoa nähdä, kuinka tämä kehitys on vahvistunut vuosi vuodelta, Helske iloitsee.
Nettotuloksen parantuminen Suomessa lähes 55 prosenttia osoittaa yhtiön edenneen suunnitelmallisesti kohti kannattavuutta.
– On palkitsevaa nähdä pitkäjänteisen työmme tuottavan tulosta. Olemme investoineet rohkeasti sisältöihin, tekijöihin, studioihin ja palvelun kehittämiseen, ja nyt voimme iloita panostusten positiivisista vaikutuksista liiketoimintaan.
Podme panostaa vahvoihin sisältöihin Suomessa myös jatkossa, tavoitteenaan kasvattaa käyttäjä- ja kuuntelumääriä samalla toimialaa vahvistaen.
Podmen keskeiset luvut Suomessa vuonna 2025:
- Liikevaihto kasvoi 31,09 % (6,2 milj. €, vuonna 2024 4,8 milj. €)
- Liiketulos parani 54,55 % (-0,8 milj. €, ed. vuosi -1,7 milj. €)
- Podmen yksinoikeuspodcastien kuuntelut kasvoivat palvelussa 18,12 %
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Yhteyshenkilöt
Christos ZavrosCommunications and Marketing Manager Finlandchristos.zavros@podme.com
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Tietoja julkaisijasta
Podme on vuonna 2017 perustettu podcast- ja äänikirjapalvelu, jonka kautta käyttäjät voivat kuunnella premium-podcasteja ja äänikirjoja kuukausimaksulla ilman mainoksia. Lisäksi palvelun kautta voi kuunnella myös ilmaisia, vapaassa jakelussa olevia podcasteja. Podme toimii tällä hetkellä myös Ruotsissa ja Norjassa. Palvelu on saatavilla iOS- ja Android -sovelluksina.
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