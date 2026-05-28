CERTEGO ostaa Lukkotaiturit Oy:n
30.6.2026 16:18:22 EEST | Certego | Tiedote
CERTEGO jatkaa kasvuaan Suomessa ostamalla Lukkotaiturit Oy:n. Lukkotaitureilla on vakiintunut asema lukituksen ja elektronisen turvallisuuden palveluntarjoajana Turun alueella. Yritysoston jälkeen CERTEGOsta tulee alueen suurin turvallisuusalan toimija.
Vuonna 2011 perustettu Lukkotaiturit on tunnettu Turun alueella asiakaslähtöisestä palvelumallistaan sekä lukitusratkaisujen, kulunvalvonnan, oviautomaation ja sähköisten turvajärjestelmien osaamisestaan. Yrityksessä työskentelee 32 henkilöä, liikevaihto on noin 7,4 MEUR ja asiakaskuntana monipuolisesti erilaisia yrityksiä.
"Lukkotaiturit sopii erinomaisesti CERTEGOlle: heillä on vahva paikallinen brändi, pitkäaikaisia asiakassuhteita ja palvelukeskeinen liiketoimintamalli, joka täydentää nykyistä toimintaamme erinomaisesti. Yritysosto vahvistaa asemaamme Suomen kolmanneksi suurimmalla markkina-alueella ja tukee kasvustrategiaamme. Toivotan uudet kollegamme lämpimästi tervetulleiksi CERTEGOon", sanoo Tuomas Pitkänen, CERTEGO Suomen toimitusjohtaja.
Lukkotaiturit tunnetaan asiantuntevasta palvelustaan lukitusten ja turvatekniikan asennuksissa ja huolloissa. Yrityksen asiantuntemus elektromekaanisesta lukituksesta, kulunvalvonnasta ja oviautomaatiosta vahvistaa entisestään CERTEGOn tarjontaa alueen asiakkaille.
"Liitymme innoissamme osaksi CERTEGOa: heidän valtakunnallinen organisaationsa mahdollistaa palveluidemme kehittämisen, kyvykkyyksiemme laajentamisen ja uusien mahdollisuuksien tarjoamisen sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Odotamme innolla yhteisen matkamme alkua", sanoo Jukka Järvinen, Lukkotaiturit Oy:n toimitusjohtaja.
Yritysosto vahvistaa CERTEGOn asemaa yhtenä johtavista turvallisuusratkaisujen tarjoajista Pohjoismaissa sekä tukee yhtiön strategiaa yhdistää vahva paikallinen läsnäolo laajaan tekniseen asiantuntemukseen ja valtakunnalliseen kattavuuteen.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:
Fredrik Tingström, M&A-johtaja, CERTEGO-konserni, fredrik.tingstrom@certego.se, +46 70 223 93 94
Tuomas Pitkänen, Toimitusjohtaja, CERTEGO Oy, tuomas.pitkanen@certego.fi, +358 40 180 4320
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Yhteyshenkilöt
Tuomas PitkänenToimitusjohtajaPuh:040 180 4320tuomas.pitkanen@certego.fi
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Edelläkävijän turvallisuusratkaisuja - CERTEGO
CERTEGO on pohjoismainen kulunhallinta- ja valvontaratkaisujen asiantuntijakonserni. Suunnittelemme, asennamme ja ylläpidämme kestäviä turvallisuusratkaisuja kiinteistön koko elinkaaren ajan. CERTEGO toimii noin 80 paikkakunnalla Pohjoismaissa, työllistää yli 1 200 henkilöä ja sen liikevaihto on yli 240 miljoonaa euroa.
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