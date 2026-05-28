CERTEGO ostaa Lukkotaiturit Oy:n

Vuonna 2011 perustettu Lukkotaiturit on tunnettu Turun alueella asiakaslähtöisestä palvelumallistaan sekä lukitusratkaisujen, kulunvalvonnan, oviautomaation ja sähköisten turvajärjestelmien osaamisestaan. Yrityksessä työskentelee 32 henkilöä, liikevaihto on noin 7,4 MEUR ja asiakaskuntana monipuolisesti erilaisia yrityksiä.

"Lukkotaiturit sopii erinomaisesti CERTEGOlle: heillä on vahva paikallinen brändi, pitkäaikaisia asiakassuhteita ja palvelukeskeinen liiketoimintamalli, joka täydentää nykyistä toimintaamme erinomaisesti. Yritysosto vahvistaa asemaamme Suomen kolmanneksi suurimmalla markkina-alueella ja tukee kasvustrategiaamme. Toivotan uudet kollegamme lämpimästi tervetulleiksi CERTEGOon", sanoo Tuomas Pitkänen, CERTEGO Suomen toimitusjohtaja.

Lukkotaiturit tunnetaan asiantuntevasta palvelustaan lukitusten ja turvatekniikan asennuksissa ja huolloissa. Yrityksen asiantuntemus elektromekaanisesta lukituksesta, kulunvalvonnasta ja oviautomaatiosta vahvistaa entisestään CERTEGOn tarjontaa alueen asiakkaille.

"Liitymme innoissamme osaksi CERTEGOa: heidän valtakunnallinen organisaationsa mahdollistaa palveluidemme kehittämisen, kyvykkyyksiemme laajentamisen ja uusien mahdollisuuksien tarjoamisen sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Odotamme innolla yhteisen matkamme alkua", sanoo Jukka Järvinen, Lukkotaiturit Oy:n toimitusjohtaja.

Yritysosto vahvistaa CERTEGOn asemaa yhtenä johtavista turvallisuusratkaisujen tarjoajista Pohjoismaissa sekä tukee yhtiön strategiaa yhdistää vahva paikallinen läsnäolo laajaan tekniseen asiantuntemukseen ja valtakunnalliseen kattavuuteen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Fredrik Tingström, M&A-johtaja, CERTEGO-konserni, fredrik.tingstrom@certego.se, +46 70 223 93 94

Tuomas Pitkänen, Toimitusjohtaja, CERTEGO Oy, tuomas.pitkanen@certego.fi, +358 40 180 4320