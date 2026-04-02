Veken kasvu kiihtyy – avaa kolmannen uuden myymälän vuoden sisällä Jyväskylän Palokkaan

Palokan kauppakeskus valikoitui sijainniksi vahvan vetovoimansa vuoksi. Se on yksi Keski-Suomen merkittävimmistä kodin ja sisustamisen kaupan keskittymistä, jonka tarjonta houkuttelee asiakkaita laajasti eri puolilta maakuntaa.

"Jyväskylä on ollut laajentumissuunnitelmissamme pitkään. Olemme odottaneet oikean liiketilan vapautumista, ja Palokan Kotikeskus on meille erinomainen sijainti. Meillä on Keski-Suomessa jo paljon asiakkaita, ja nyt voimme palvella heitä entistä paremmin myös myymälässä", kertoo Veken toimitusjohtaja Kari Härkönen.

Veke-myymälät tarjoavat huonekalujen rinnalla laajan valikoiman tekstiilejä, valaisimia ja sisustustuotteita. Petteri Karttunen Veke

Myymälän yhteyteen avataan myös verkkokaupan noutopiste. Asiakkaat voivat tutustua tuotteisiin myymälässä tai tilata ne verkkokaupasta ja noutaa helposti kauppareissun yhteydessä.

Myymälä työllistää noin 13 henkilöä. Rekrytoinnit käynnistyvät syksyllä.

Kasvu jatkuu vahvana





Jyväskylän myymälä on Vekelle jo kolmas avaus vuoden sisällä. Yhtiö avasi uuden myymälän Kuopioon kesäkuussa 2026 ja avaa syyskuussa 2026 uuden myymälän Helsinkiin. Jyväskylän avauksen jälkeen Vekellä on kahdeksan myymälää eri puolilla Suomea.

Viime vuodet ovat olleet Vekelle voimakkaan kasvun aikaa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto kasvoi 31 % 56,7 miljoonaan euroon, ja käyttökate moninkertaistui. Kasvu on jatkunut vahvana myös vuonna 2026.

Veke kehittää rinnakkain verkkokauppaansa ja laajentaa myymäläverkostoaan Suomen kasvukeskuksiin. Yhtiön verkkokauppa veke.fi on yksi Suomen suurimmista sisustuksen ja huonekalujen verkkokaupoista.

"Vaikka markkinatilanne on yleisesti haastava, uskomme kasvuun ja investoimme rohkeasti. Verkkokauppa on toimintamme moottori, mutta parhaimmillaan verkkokauppa ja myymälät täydentävät toisiaan. Kolmas myymäläavaus vuoden sisällä osoittaa, että monikanavainen konseptimme toimii", Härkönen summaa.