Veke Home Oy

Veken kasvu kiihtyy – avaa kolmannen uuden myymälän vuoden sisällä Jyväskylän Palokkaan

30.6.2026 11:00:00 EEST | Veke Home Oy | Tiedote

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Kotimainen huonekalu- ja sisustuskauppa Veke avaa uuden myymälän Jyväskylän Palokan kauppakeskukseen helmikuussa 2027.  Sammontielle avattava noin 1 200 neliömetrin myymälä on yhtiön ensimmäinen Keski-Suomessa ja  järjestyksessään kahdeksas Veke-myymälä.

Veke Raisio
Veke Raisio Petteri Karttunen Veke

Palokan kauppakeskus valikoitui sijainniksi vahvan vetovoimansa vuoksi. Se on yksi Keski-Suomen merkittävimmistä kodin ja sisustamisen kaupan keskittymistä, jonka tarjonta houkuttelee asiakkaita laajasti eri puolilta maakuntaa.

"Jyväskylä on ollut laajentumissuunnitelmissamme pitkään. Olemme odottaneet oikean liiketilan vapautumista, ja Palokan Kotikeskus on meille erinomainen sijainti. Meillä on Keski-Suomessa jo paljon asiakkaita, ja nyt voimme palvella heitä entistä paremmin myös myymälässä", kertoo Veken toimitusjohtaja Kari Härkönen.

Veke-myymälät tarjoavat huonekalujen rinnalla laajan valikoiman tekstiilejä, valaisimia ja sisustustuotteita. Petteri Karttunen Veke

Myymälän yhteyteen avataan myös verkkokaupan noutopiste. Asiakkaat voivat tutustua tuotteisiin myymälässä tai tilata ne verkkokaupasta ja noutaa helposti kauppareissun yhteydessä.

Myymälä työllistää noin 13 henkilöä. Rekrytoinnit käynnistyvät syksyllä.

Kasvu jatkuu vahvana


Jyväskylän myymälä on Vekelle jo kolmas avaus vuoden sisällä. Yhtiö avasi uuden myymälän Kuopioon kesäkuussa 2026 ja avaa syyskuussa 2026 uuden myymälän Helsinkiin. Jyväskylän avauksen jälkeen Vekellä on kahdeksan myymälää eri puolilla Suomea.

Viime vuodet ovat olleet Vekelle voimakkaan kasvun aikaa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto kasvoi 31 % 56,7 miljoonaan euroon, ja käyttökate moninkertaistui. Kasvu on jatkunut vahvana myös vuonna 2026.

Veke kehittää rinnakkain verkkokauppaansa ja laajentaa myymäläverkostoaan Suomen kasvukeskuksiin. Yhtiön verkkokauppa veke.fi on yksi Suomen suurimmista sisustuksen ja huonekalujen verkkokaupoista.

"Vaikka markkinatilanne on yleisesti haastava, uskomme kasvuun ja investoimme rohkeasti. Verkkokauppa on toimintamme moottori, mutta parhaimmillaan verkkokauppa ja myymälät täydentävät toisiaan. Kolmas myymäläavaus vuoden sisällä osoittaa, että monikanavainen konseptimme toimii", Härkönen summaa.

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Askel-avohylly valmistetaan kotimaisesta männystä Ranualla. Annika Pintamo-Kenttälä Veke

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Askel-avohylly valmistetaan kotimaisesta männystä Ranualla.
Askel-avohylly valmistetaan kotimaisesta männystä Ranualla.
Annika Pintamo-Kenttälä Veke
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Veke-myymälät tarjoavat huonekalujen rinnalla laajan valikoiman tekstiilejä, valaisimia ja sisustustuotteita.
Veke-myymälät tarjoavat huonekalujen rinnalla laajan valikoiman tekstiilejä, valaisimia ja sisustustuotteita.
Petteri Karttunen Veke
Lataa
Veke Raisio
Veke Raisio
Petteri Karttunen Veke
Lataa
Muhkea Lumo divaanisohva on yksi Veken uutuussohvista.
Muhkea Lumo divaanisohva on yksi Veken suosituista uutuussohvista.
Susanna Ranua Veke
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Kotimainen Kotoa-sohva on yksi Veken sohvauutuuksista
Kotimainen Kotoa-sohva on yksi Veken sohvauutuuksista
Annika Pintamo-Kenttälä Veke
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Veke (Veke Home Oy) on Lapin Ranualta ponnistava huonekalu- ja sisustuskauppa. Yrityksen verkkokauppa veke.fi on yksi Suomen suurimmista alallaan. Vekellä on myymälät Vantaalla, Raisiossa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä. Kesäkuussa yhtiö avaa uuden myymälän Kuopioon ja syksyllä Helsinkiin. Vuonna 2025 Veken liikevaihto oli 56,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 140 henkilöä. Yritykselle on myönnetty Avainlippu-tunnus.

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