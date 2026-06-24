Keski-Suomen elinvoimakeskus

Keski-Suomessa uusitaan maanteiden varsilla reunapaaluja

30.6.2026 07:50:33 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Keski-Suomen elinvoimakeskus aloittaa maanteiden varsilla olevien reunapaalujen muutostyöt viikolla 28. Reunapaaluja uusitaan, poistetaan sekä asennetaan kokonaan uusia jaksoja. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2027.

Reunapaalut auttavat tiellä liikkujaa havainnoimaan tien suuntaa ja reunoja. Kuva: Väylävirasto
Reunapaalut auttavat tiellä liikkujaa havainnoimaan tien suuntaa ja reunoja. Kuva: Väylävirasto

Muutostöissä noudatetaan Väyläviraston vuonna 2024 julkaisemaa ohjetta reunapaalujen käytöstä ja laatuvaatimuksista. Ohjeen mukaan reunapaaluja tulee käyttää seuraavilla valaisemattomilla tiejaksoilla:

  • Moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä.
  • Teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h.
  • Teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h, keskimääräinen vuorokausiliikenne vähintään 3 000 ajon/vrk, geometria hyvätasoinen ja tien leveys pientareineen vähintään 8 m.
  • Lisäksi yksittäisissä kohteissa, joissa halutaan parantaa tien optista ohjausta, kuten tievalaistuksen päättymiskohdissa ja yllättävissä tien linjauksen muutoskohdissa.

Ohjeen mukaisesti kaikki Keski-Suomen reunapaalujaksot sekä kriteerit täyttävät valaisemattomat tiejaksot on käyty läpi. Tarkastelun myötä Keski-Suomessa uusitaan vuosien 2026 ja 2027 aikana nykyisiä reunapaalujaksoja noin 360 km, poistetaan tarpeettomia reunapaalujaksoja noin 75 km sekä toteutetaan kokonaan uusia jaksoja noin 97 km.

Reunapaaluilla lisätään liikenneturvallisuutta

Reunapaalut antavat kuljettajalle visuaalisia vihjeitä tien suunnasta ja reunojen sijainnista tilanteissa, joissa näkyvyys on rajoittunut esimerkiksi pimeyden, sateen, sumun tai lumisateen vuoksi. Tätä kutsutaan optiseksi ohjaukseksi.

Olennaisimmat muutokset aiempaan käytäntöön ovat reunapaalujen keskinäisen välin lyhentyminen 60 metristä 50 metriin, sivuetäisyyden muutos lähemmäs päällysteen reunaa sekä vaatimukset reunapaalujen rakenteelle. Uudella ohjeistuksella on pyritty yhtenäistämään Suomen käytäntöjä muihin pohjoismaihin.

– Tiheämmällä paaluvälillä on haluttu parantaa optista ohjausta entisestään, kun kuljettajan näkökentässä on samanaikaisesti enemmän tien suuntaa osoittavia kiintopisteitä, sekä vähentää pitkiä aukkokohtia yksittäisten paalujen rikkoutuessa tai hävitessä tien laidoilta, liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Savolainen kertoo.

Töiden eteneminen ja liikennehaitat

Työt aloitetaan tarpeettomien reunapaalujaksojen poistoilla heinäkuun alkupuolella.

Uusien reunapaalujaksojen asennukset ajoittuvat heinä-elokuulle. Uusittavien jaksojen töistä noin 40 % toteutetaan vuonna 2026 heinäkuun lopusta lokakuun loppuun. Vuoden 2027 aikana toteutetaan loput uusittavat jaksot.

Muutostyöt voivat aiheuttaa paikoin lyhytaikaisia liikennejärjestelyitä ja työnaikaista liikkumista tien pientareilla. Elinvoimakeskus pyytää tienkäyttäjiä noudattamaan erityistä varovaisuutta työalueilla sekä kiinnittämään huomiota työmaan aikaisiin liikennejärjestelyihin.

Reunapaalutyön tilaajana on Keski-Suomen elinvoimakeskus. Urakoitsijana toimii Sauso Oy.

Avainsanat

reunapaaluuusimistyöliikenneturvallisuuskeski-suomi

Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen elinvoimakeskus:

Liikenneturvallisuusasiantuntija
Johanna Savolainen
p. 0295 024 753
johanna.savolainen@elinvoimakeskus.fi

Projektipäällikkö
Petri Teerimäki
p. 0295 024 008
petri.teerimaki@elinvoimakeskus.fi

Sauso Oy:

Joonas Muttilainen
p. 040 931 9821
joonas.muttilainen@sauso.fi

Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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