Kokoomuksen eduskuntaryhmä julkaisi tekoälyraportin: kymmenen konkreettista päätöstä ja sadan päivän ohjelma Suomelle

Raportin valmistelua johtanut kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi muistuttaa, että tekoäly ei ole enää yksittäinen teknologiahanke, vaan koko Suomen talouden ja hyvinvointivaltion tulevaisuutta määrittävä kysymys.

– Tekoäly voi olla Suomelle Nokian jälkeisen ajan suurin kasvun mahdollisuus. Meillä on puhdasta energiaa, maailmanluokan laskentakapasiteettia, korkeatasoista tutkimusta ja ainutlaatuista dataa. Jos emme tee oikeita päätöksiä nyt, vaarana on, että menetämme mahdollisuuden ja joudumme silti kohtaamaan tekoälyn riskit, Paasi sanoo.

Raportti perustuu 24 asiantuntijan kuulemiseen sekä laajaan tutkimus- ja kansainväliseen vertailuaineistoon. Sen keskeinen viesti on, että Suomen on samanaikaisesti vauhditettava tekoälyn hyödyntämistä ja varauduttava sen mukanaan tuomiin turvallisuusuhkiin, kuten kyberhyökkäyksiin, huijauksiin ja vaalivaikuttamiseen.

Raportin kymmenen keskeistä päätöstä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän tekoälyraportissa esitetään, että Suomi:

Laatii kansallisen laskenta- ja datakeskusstrategian sekä varmistaa riittävän sähköntuotannon ja kantaverkon kapasiteetin

Vie suomalaisen tekoälygigatehdashankkeen maaliin ja yhdistää sen kotimaisen datan sekä suomenkielisen tekoälyosaamisen kehittämiseen

Ratkaisee sähköverkon pullonkaulat ja edellyttää uusilta suurilta datakeskuksilta oman puhtaan sähköntuotannon tuomista investointien yhteydessä

Uudistaa datan hyödyntämistä siten, että kansalliset rekisterit voidaan ottaa turvallisesti tutkimuksen, innovaatioiden ja tekoälyn käyttöön

Vahvistaa suomen- ja ruotsinkielisten tekoälymallien kehittämistä osana eurooppalaista yhteistyötä

Rakentaa koko julkishallinnolle yhteisen tekoäly- ja agenttialustan yksittäisten virastoratkaisujen sijaan

Vie nopeasti tuotantoon tekoälyn vaikuttavimmat käyttökohteet, kuten soten kirjaamisen, hoidon tarpeen arvioinnin sekä Verohallinnon neuvonta- ja valvontaprosessit

Purkaa kansallisen lainsäädännön esteitä, jotka hidastavat tekoälyn turvallista käyttöönottoa julkisella sektorilla

Vahvistaa julkisen sektorin yhteishankintoja, jotta tekoälyratkaisuja voidaan ottaa käyttöön tehokkaammin koko Suomessa

Parantaa kasvuyritysten mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä esimerkiksi kehittämällä rahoitusta, julkisia hankintoja sekä kannustimia investoinneille





Raportti sisältää lisäksi sadan päivän toimeenpano-ohjelman seuraavalle hallitukselle sekä kolme pakollista pilottia, joilla tekoälyn käyttöönottoa voidaan vauhdittaa välittömästi.

– Tekoäly ei ratkaise Suomen ongelmia itsestään. Ratkaisevaa on johtaminen. Jos päätökset jäävät tekemättä, menetämme kilpailuetumme. Jos toimimme nyt, voimme rakentaa tekoälyn avulla kasvua, parempia julkisia palveluja ja vahvempaa turvallisuutta, Paasi sanoo.



Tekoälyraportti liitteenä.