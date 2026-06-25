Jokaisenoikeudet mahdollistavat marjastuksen – muista pelisäännöt metsässä

Mustikan osalta vuoden 2026 marjasadosta odotetaan tavanomaista parempaa, kun taas puolukan ja suomuuraimen satonäkymät ovat vuotta 2025 heikommat, tiedotti Luonnonvarakeskus juhannusviikon jälkeen. Ensimmäisten mustikoiden odotetaan kypsyvän poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa.

Alueelliset erot marjojen kypsymisessä voivat olla kuitenkin merkittäviä ja kalenterin sijaan kannattaa marjatilanne tarkistaa esimerkiksi omasta lähimetsästä.

”Jokaisenoikeudet mahdollistavat luonnosta ja sen antimista nauttimisen kaikille. Suomen metsiin mahtuu marjanpoimijoita ja valitettavan suuri osa marjasadosta jää poimimatta. Luonnonmarjat ovat suomalaista superruokaa ja niitä säilötään innolla myös talven varalle”, MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen muistuttaa.

Metsässä kasvavien luonnonmarjojen kerääminen kuuluu jokaisenoikeuksiin, eli marjojen poimimiseen ei tarvita erikseen maanomistajan lupaa. Muutama asia kannattaa kuitenkin marjaretken osalta pitää muistissa.

”Ihmisten pihapiiriin ei saa marjoja mennä etsimään. Metsä tulee jättää mahdollisimman koskemattomaan kuntoon. Esimerkiksi puun oksien tahallinen katkominen ja saunavihdan tekeminen marjaretken ohella ei jokaisen oikeuksiin kuulu. Minkä metsään kantaa, jaksaa kantaa myös pois, eli roskia ei luontoon saa jättää. Auto pitää pysäköidä niin, ettei se haittaa tai estä muita kulkijoita.”

Luonnonmarjoista lisää kotimaisuutta ruokapöytään

Marjastus on helppo tapa lisätä kotimaisen ruoan käyttöä omassa arjessa. Luonnonmarjat ovat monipuolinen raaka-aine, joista reseptejä riittää loputtomasti. Uusi satokausi onkin hyvä hetki tarttua kauhaan, vispilään ja reseptivihkoon.

”Nyt on hyvä hetki syödä pois viime sadon marjat pakastimesta. Metsämarjat kannattaa puhdistaa heti retken päätteeksi, ja säilyttää jääkaapissa, jossa ne säilyvät hyvänä ainakin muutaman päivän. Kesäinen satokausi on Suomessa hyvän ruuan ystävän juhlaa! Marjoilla ja muilla satokauden tuotteilla sopii herkutella vaikka päivittäin!”

Marjat ovat herkkua sinällään, mutta maistuisiko esimerkiksi:

Perinteinen vispipuuro vaniljakreemillä

https://www.mtk.fi/-/resepti-vispipuuro-kauralastu-vaniljakreemi

tai

Marjainen smoothiebowl

https://www.mtk.fi/-/smoothiebowl

Vinkit onnistuneeseen marjaretkeen

Varaa mukaan juotavaa ja säänmukainen varustus sekä matkapuhelin ladattuna.

Suojaa itsesi auringolta ja hyönteisiltä – erityisesti punkeilta kannattaa suojautua pitkähihaisilla ja -lahkeisilla, vaaleilla vaatteilla.

Hyvä marja-astia on esimerkiksi muutaman litran kannellinen ämpäri, jossa marjat eivät liiskaannu. Poimuri on hyvä koville marjoille kuten puolukalle.

Nauti luonnosta, metsästä ja kesästä, vaikka koko perheen kesken. Marjasaalis voi olla pienikin, mutta elämys taatusti iso.

Puhdista marjat heti ja säilytä kylmässä. Jäähdytä pakastettavat marjat jääkaapissa ennen pakastusta.

Ota ilo irti satokaudesta: luonnonmarjojen lisäksi terveellisiä herkkuja löytyy ympäri Suomen palvelevilta marjatiloilta.