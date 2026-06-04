Scanfil Oyj Lehdistötiedote 30.6.2026 klo 14.00



Scanfil tukee TOMRAa Puolan panttijärjestelmän käyttöönotossa



Scanfil on ollut keskeisessä roolissa TOMRAn pullonpalautusautomaattien tuotannon ylösajossa ja käyttöönotossa Puolan panttijärjestelmässä (DRS).



TOMRAn S2 Rugged Plus ‑pullonpalautusautomaatti on suunniteltu vastaamaan suurten puolalaisten vähittäiskauppojen tarpeita. Scanfil on tukenut käyttöönottoa tekemällä tiivistä yhteistyötä ratkaisun tärkeimmissä osakokonaisuuksissa ja hyödyntämällä vahvaa toimitusketju- ja valmistusosaamistaan. Tämä on mahdollistanut nopean ja laadukkaan tuotannon ylösajon. Tuotteiden valmistus paikan päällä Puolassa on ollut tärkeä osa toimituskokonaisuutta. Onnistuneen käyttöönoton jälkeen Scanfil uskoo yhteistyön jatkuvan vahvana myös vuoden 2026 jälkipuoliskolla.



“Scanfilin ketterä ja joustava tuotantomalli auttaa asiakkaitamme kasvamaan markkinoiden mukana. Yhteistyömme TOMRAn kanssa on hyvä esimerkki pitkäaikaisen kumppanuuden merkityksestä,” sanoo Scanfilin Global Account Manager Akos Sifter.



“Puolan pullonpalautusautomaattien käyttöönoton eteneminen kuvastaa vahvaa yhteistyötämme Scanfilin kanssa. Heidän kykynsä skaalata tuotantoa nopeasti laadusta tinkimättä on ollut keskeinen tekijä käyttöönoton onnistumisessa ja tarpeisiimme vastaamisessa,” jatkaa TOMRA Collectionin Sourcing & Supply -toiminnoista vastaava Raymond Lyngoy.



Yhteistyö vahvistaa entisestään Scanfilin asemaa luotettavana valmistuskumppanina, joka tukee asiakkaidensa kasvua.