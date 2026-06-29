Kalastusrajoitukset ovat laajentuneet Saimaalla

Kalastusrajoitusalueen pinta-alaksi tuli todettujen norpan pesintöjen perusteella 3 135 neliökilometriä. Kalastusrajoitusalue laajentui 337 neliökilometriä vanhaan asetukseen verrattuna. Kalastusrajoitusaluetta laajennettiin ja yhtenäistettiin eri puolilla Saimaata. Syy laajentumiseen on se, että saimaannorppakanta on kasvanut ja kuutteja on syntynyt yhä laajemmalle alueelle. Saimaannorppakanta on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 530 yksilöön. Kalastusrajoitukset ovat nähtävillä kalastusrajoituspalvelussa.

"Saimaannorpan kanta on kasvanut viime vuosina asetettujen tavoitteiden mukaisesti, ja nykyisten kalastusrajoitusten tavoitteena on jatkaa tätä hyvää kehitystä. Saimaalle mahtuu saimaannorpan lisäksi monipuolista kalastusta ja kotimaisen kalan edistämistä. Saimaannorpan suojelussa tarvitaan yhteistyötä ja yhteensovittamista", korostaa johtava kalatalousasiantuntija Teemu Hentinen.

Kalastusrajoitusten asettamisesta, tiedottamisesta ja valvonnasta on tehty sopimuksia Itä-Suomen elinvoimakeskuksen ja vesialueen omistajien kesken. Sopimusten tekeminen päästiin aloittamaan vasta asetuksen antamisen jälkeen ja kalastusrajoitusalueen laajentuminen kasvatti sopimuskumppaneiden määrää yli 400 kappaleeseen. Reilun kuukauden aikana sopimuksia on tehty 260 000 ha ja kappalemääräisesti yli 200. Sopimusten tekemistä jatketaan vielä heinäkuun ajan ja myös keväällä 2027, koska kalastusrajoitusten antaminen viivästyi valtioneuvostossa ja sopimuksia ei ehditty käsittelemään osakaskuntien vuosikokouksissa. Sopimusten tekeminen kalastuslupamyynnin aloittamisen jälkeen on vaikeuttanut osakaskuntien tiedottamista.

Verkkokalastus on kuuteille vaarallista verkkokalastuskiellon loputtua

Heinäkuussa osa kuuteista on vielä pienikokoisia, jonka vuoksi ne jäävät helpommin kiinni verkkoihin kuin isommat norppayksiköt. Kuuttien riski menehtyä verkkoihin pienenee kesän edetessä ja painon lisääntyessä, mutta riskitöntä verkkokalastusta ei ole myöskään heinäkuun jälkeen. Yksittäisiä kuutteja ja nuoria norppia kuolee verkkoihin myös syksyllä ja talvella. Kalastajan on kalastuslain mukaan ilmoitettava pyydykseen jääneestä saimaannorpasta välittömästi Metsähallitukselle.

Verkkokalastuskielto laajenee heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva tarpeeksi nopeasti. Heinäkuun verkkokalastuskielto sidottiin saimaannorpan kannan kasvuun. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkokalastuskielto laajenee heinäkuulle, mikäli saimaannorppakannan kasvu heikkenee. Jos saimaannorppakannan keskimääräinen kasvunopeus jää alle 4 prosentin, verkkokalastuskiellon voimassaoloaikaa pidennetään seuraavina vuosina 15. heinäkuuta saakka. Jos kannan keskimääräinen kasvunopeus jää toistamiseen alle 4 prosentin, verkkokalastuskiellon voimassaoloaikaa pidennetään 31. heinäkuuta saakka.