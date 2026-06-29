Keskuskauppakamari: Uusi patenttilaki vahvistaa edellytyksiä innovoida Suomessa
30.6.2026 09:35:59 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Tasavallan presidentin kesäkuun lopussa vahvistama uusi patenttilaki uudistaa Suomen patenttisääntelyn ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Keskuskauppakamari pitää uudistusta merkittävänä ja pitkään odotettuna askeleena kohti ajanmukaisempaa immateriaalioikeusjärjestelmää.
Uuden patenttilain tavoitteena on modernisoida sääntelyä, selkeyttää viranomaiskäytäntöjä ja korjata patenttijärjestelmässä tunnistettuja menettelyllisiä haasteita. Samalla patenttioikeuden keskeiset perusperiaatteet säilyvät ennallaan.
”Kansallisen patenttilainsäädännön uudistaminen on erittäin tärkeää, sillä ajanmukainen ja toimiva immateriaalioikeusjärjestelmä tukee innovointia, tutkimusta sekä yritysten tuotekehitystä. Patentit ovat keskeinen osa Suomen kilpailukykyä ja kasvun edellytyksiä”, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Minna Aalto-Setälä.
Patentit ja muut aineettomat oikeudet tukevat yritysten mahdollisuuksia hyödyntää innovaatioita kaupallisesti ja kannustavat investoimaan uusiin tuotteisiin ja palveluihin.
”IPR-oikeudet luovat pohjan sille, että yritykset voivat panostaa tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioiden aikaansaamiseen. Samalla ne vauhdittavat uuden teknologian ja osaamisen leviämistä koko yhteiskuntaan, mikä hyödyttää laajasti taloutta ja parhaassa tapauksessa lisäävät hyvinvointia”, Aalto-Setälä sanoo.
Vaikka laki uudistuu perusteellisesti, patenttioikeuden tärkeimmät sisällölliset säännökset säilyvät ennallaan. Uusi patenttilaki sisältää jatkossakin patenttioikeuden keskeiset perussäännökset, kuten patentin antama yksinoikeus ja sen rajoitukset, patentoitavuuden edellytykset, hakemusmenettely ja väitemenettely sekä patentin mitätöinti tuomioistuimessa. Keskuskauppakamari pitää tätä hyvänä asiana.
”Yrityksille on tärkeää, että lainsäädäntö uudistuu ilman tarpeettomia muutoksia järjestelmän perusrakenteisiin. Uudistus lisää ennakoitavuutta ja selkeyttää menettelyjä samalla tukien patenttijärjestelmän vakautta”, Aalto-Setälä arvioi.
Patenttilainsäädännön kokonaisuudistus ei kuitenkaan ole vielä täysin valmis. Alun perin samassa yhteydessä oli tarkoitus uudistaa myös hyödyllisyysmalli- ja maanpuolustuskeksintölait, mutta niiden valmistelu jatkuu edelleen. Tämän vuoksi uusi patenttilaki tulee voimaan vasta kesällä 2027.
”On tärkeää, että myös uudistuksen jäljellä olevat osat saadaan maaliin. Yritysten näkökulmasta patenttilainsäädännön tulee muodostaa selkeä ja johdonmukainen kokonaisuus”, Aalto-Setälä toteaa.
Yhteyshenkilöt
Minna Aalto-SetäläJohtava asiantuntija, IPR ja digitalisaatioPuh:09 4242 6244minna.aalto-setala@chamber.fi
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