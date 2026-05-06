EFT-menetelmä on uusi mindfulness
2.7.2026 09:33:00 EEST | Atena | Tiedote
Löydä helpotus ahdistukseen, stressiin ja haastaviin tunteisiin! Johanna Virolaisen käytännönläheinen uutuuskirja Mielenrauhaa EFT-menetelmällä tarjoaa tutkitusti tehokkaan menetelmän tunteiden käsittelyyn.
Stressi vie voimat, pelko lamauttaa, jännittäminen jähmettää – tuntuuko, että tunteet ottavat vallan ja estävät tekemästä tärkeitä asioita? EFT on kehon ja mielen yhdistävä lempeä menetelmä, jossa naputellaan kevyesti kehon akupisteitä ja vapautetaan hankalaan tunteeseen liittyvää jännitettä.
Käytännönläheinen teos tarjoaa helpon ja tutkitun tavan käsitellä ahdistusta, pelkoa, häpeää ja muita haastavia tunteita. Kirja esittelee 15 yleisintä vaikeasti kohdattavaa tunnetta ja tarjoaa niihin selkeät EFT-ohjaukset. Yllättävän tehokas menetelmä antaa avaimet tasapainoisempaan ja hyväksyvämpään elämään.
Johanna Virolainen toimii puhujana ja EFT tapping -ohjaajana, jolta asiakkaat hakevat apua ahdistukseen, haastaviin tunteisiin, uniongelmiin, stressiin sekä jännittämiseen. Hän kiinnostui EFT:stä saatuaan siitä itse avun vaikea-asteiseen paniikkihäiriöön, ahdistukseen ja jännittämiseen.
Mielenrauhaa EFT-menetelmällä – Helpota ahdistusta, stressiä ja jännitystä ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Johanna Virolaisen itsensä lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 5.8.2026
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
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Tietoja julkaisijasta
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