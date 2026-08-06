Sepelkyyhky noussut metsästäjien suosikiksi – jahti alkaa 10. elokuuta

Sepelkyyhky on noussut Suomen metsästäjien yleisimmäksi saalislajiksi. Laji on sopeutunut hyvin muuttuneeseen viljely- ja kulttuurimaisemaan, ja nykyisin se on tavallinen näky myös taajamien pihoilla ja puutarhoissa.

– Sepelkyyhkyn runsaat kannat ja vaivattomat metsästysjärjestelyt ovat tehneet siitä metsästäjien suosikin. Metsästys ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa. Riittää, että käytettävissä on peltojen laitoja ja metsäsaarekkeita, kertoo riistapäällikkö Jörgen Hermansson Suomen riistakeskuksesta.

Sepelkyyhkysaaliit lähtivät kasvuun 2000-luvun alussa. Sitä ennen vuosittainen saalis oli noin 100 000–150 000 lintua. Vuodesta 2010 lähtien saalistaso on vakiintunut noin 250 000 lintuun vuodessa.

– Kyyhkymetsästyskausi on lyhyt ja intensiivinen. Suurimmat saaliit saadaan yleensä heti aloituspäivinä ja kauden alkuvaiheessa, Hermansson jatkaa.

Kohdenna metsästys parveutuviin lintuihin

Sepelkyyhky voi pesiä useamman kerran kesän aikana, ja osa linnuista saattaa vielä olla pesinnässä metsästyskauden alkaessa. Metsästyksen eettisyyden varmistamiseksi ja pesinnän häiriöiden välttämiseksi saalis kannattaa kohdentaa parviin, jotka koostuvat pääasiassa saman vuoden poikasista sekä pesintänsä jo päättäneistä linnuista.

Sepelkyyhkyparvissa voi esiintyä myös rauhoitettua uuttukyyhkyä. Se on sepelkyyhkyä pienempi, ja siltä puuttuvat siivissä näkyvät valkoiset laikut. Myös lajien lentotyyli eroaa toisistaan.

Metsästäjän on aina varmistettava saaliin oikea lajitunnistus ennen laukaisua.

Sepelkyyhky menestyy muuttuvassa ympäristössä

Sepelkyyhky on Suomen runsain kyyhkylaji, ja sitä tavataan lähes koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Laji pesii metsissä ja metsäsaarekkeissa, mutta hakeutuu ravintoa etsiessään usein pelloille ja muille avoimille alueille. Viime vuosina sepelkyyhky on sopeutunut yhä paremmin myös kaupunkiympäristöihin, ja sitä tavataan pesivänä puistoissa ja pihoilla. Osa linnuista jää nykyisin talvehtimaan Suomeen.

Pesimäajan ulkopuolella sepelkyyhkyt liikkuvat parvissa, jotka voivat kasvaa satojen tai jopa tuhansien lintujen kokoisiksi. Syysmuutto vilkastuu erityisesti syyskuun lopulla ja lokakuun alussa, jolloin suuria muuttoparvia voi nähdä korkealla taivaalla matkalla kohti etelää.