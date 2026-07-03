Tutkimus: Hieman yli puolella suomalaisista on mökki käytössään – kaikki eivät kuitenkaan ole valmiita maksamaan ylläpitokuluja

S-Pankin Mökkikyselyn mukaan hieman yli puolella suomalaisista on mahdollisuus käyttää mökkiä tai vapaa-ajan asuntoa. Joka viides omistaa oman ja neljännellä on vanhempien tai suvun omistama mökki. Mökin yhteiskäyttö tai vuokraaminen on harvinaisempaa.

Mökin ylläpitokulut ovat osa etenkin oman mökin omistajien arkea, mutta kysymys on olennainen myös monelle yhteiskäyttömökin käyttäjälle. Kyselytutkimuksen mukaan mökin käyttäjistä lähes 60 prosenttia olisi valmis maksamaan alle 200 euroa kuukaudessa mökin ylläpitokuluja. Seitsemän prosenttia mökin käyttäjistä ei olisi valmis maksamaan mitään.

“Suomalaisten mökkihaaveet ovat kasvussa ja mökkiä harkitsevan on hyvä muistaa, että mökistä muodostuu myös ylläpitokuluja, kuten tiemaksuja ja kiinteistöveroa sekä mökin kunnostukseen liittyviä kuluja. Nämä on tärkeä huomioida osana kokonaisuutta mahdollisen mökin hankintaan otettavan rahoituksen ja muun talouden rinnalla”, S-Pankin luottojohtaja Mari Govenius muistuttaa.

Viisi prosenttia vastaajista kertoo myös luopuneensa mökistä viimeisen viiden vuoden aikana. Syiksi mainitaan erityisesti mökin kunnossapitotarve sekä korkeat kustannukset niin mökin kuin muun arjen osalta.

“Tärkeintä on, että oma talous säilyy tasapainossa myös toteutetun mökkihaaveen rinnalla, jotta mökistä voi myös nauttia ilman liian kireälle vedetystä taloudesta johtuvia rahahuolia”, Govenius täsmentää.

Kevennetty menettely nosti lisärakentamisen kiinnostusta

Mökkiläiset ovat innostuneet hyödyntämään viime vuoden alussa voimaan tullutta kevyempää rakennuslupamenettelyä mökin lisärakentamisessa. Lähes joka neljäs mökkeilijä on toteuttanut tai harkinnut rakentamista mökille kevyemmällä lupamenettelyllä. Kuusi prosenttia hyödynsi mahdollisuutta jo heti viime vuonna.

Lisärakennusta suunnittelevien ja toteuttavien mökkiläisten keskuudessa suosituin lisärakennus on vierasmaja, jota harkitsee tai jonka on jo rakentanut 41 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten kiinnostusta herättää sauna (34 %) ja vaja (21 %).

“Kevennetty menettely on ollut tervetullut muutos lupaprosessiin. Sen myötä mökkejä on aiempaa helpompi täydentää lisärakennuksilla, jotka monipuolistavat mökin käyttöä ja mahdollistavat esimerkiksi lisää nukkumapaikkoja mökeille. Näin mökeistä saadaan mahdollisimman paljon irti”, Govenius tuumii.

Yleisemmin lisärakennus aiotaan rahoittaa säästöillä tai omilla palkkatuloilla. Viidennes rahoittaisi lisärakentamisen ainakin osittain lainalla.

“Parhaimmillaan lisärakentamisella voi nostaa myös mökin arvoa ja kiinnostusta, jos harkitsee oman mökin myyntiä tai vaikkapa osa-aikaista vuokrausta mökin ylläpitokulujen kattamiseksi”, Govenius muistuttaa.

Kiinnostus lisärakentamiseen näkyy myös S-ryhmän myyntidatassa

Omatoiminen nikkarointi, erilaiset mökkiprojektit ja kevennetyn lupamenettelyn herättämä kiinnostus näkyvät myös S-ryhmän datassa Prismoissa, jotka toivat keväällä kaivinkoneet valikoimiinsa vastaamaan lisärakentamisen lisääntyneeseen kysyntään. Ensimmäinen erä kaivinkoneita on jo myyty loppuun ja niitä on tilattu lisää.

Prisman myyntidatan mukaan piharakentamiseen liittyvä kysyntä on kasvanut selvästi ja muun muassa pihasaunojen myynti on alkuvuonna nelinkertaistunut verrattuna viime vuoteen. Saunojen rakentamisen suosiosta kertoo myös puukiukaiden myynnin 30 prosentin kasvu. S-ryhmän myyntipäällikkö Marko Väänänen kertoi jo aiemmin keväällä:

"Piharakentaminen, mökkiprojektit ja omatoiminen tekeminen ovat kasvussa, ja asiakkaat etsivät entistä järeämpiä ratkaisuja tuttujen ja luotettavien kauppojen kautta.”

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Taustatiedot kyselystä

Kantar Finland Oy toteutti Mökkikysely 2026 -kyselytutkimuksen S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1017 15–79-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Tiedonkeruu toteutettiin 6.–22.4.2026. Kyselytutkimus toteutettiin jo kuudetta kertaa.