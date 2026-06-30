Finanssivalvonta helpottaa asuntolainan saantia - oikea päätös uinuvalle asuntomarkkinalle
30.6.2026 11:03:26 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Finanssivalvonta (Fiva) nostaa asuntolainakaton 95 prosenttiin myös muille kuin ensiasunnon ostajille.
- Päätös pienentää asunnonvaihtajien omasäästöosuutta ja voi vauhdittaa uinuvaa asuntomarkkinaa.
- Samalla Fiva päätti pitää pankkien muuttuvan lisäpääomavaatimuksen edelleen nollassa prosentissa.
- Finanssiala ry (FA) pitää päätöksiä oikeana: makrovakauspolitiikan tulee tukea talouskasvua, kun pankkisektori on vahva ja ylikuumenemisriskit vähäisiä.
Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt nostaa muiden kuin ensiasunnon hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton väliaikaisesti 95 prosenttiin. Jatkossa kaikki asunnonostajat ovat siis samalla viivalla, sillä nyt myös muiden kuin ensiasunnon ostajien tarvitsee säästää omarahoitusosuutta vain viisi prosenttia asunnon kauppahinnasta. Päätöksen taustalla on kesäkuun alussa voimaan tulleet lakimuutokset, jotka antavat Fivalle mahdollisuuden korottaa lainakattoa asuntomarkkinoiden laskusuhdanteen rajoittamiseksi.
”Fivan päätös asuntolainakaton korottamisesta on hyvä uutinen asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Ehtojen täyttyessä pankit voivat myöntää asuntolainan puolet pienemmällä omasäästöosuudella kuin aiemmin. Tämä helpottaa esimerkiksi niiden asunnonvaihtajien tilannetta, joiden säästöt ovat huvenneet vanhan asunnon hinnan putoamisen myötä. Parhaimmillaan päätös tuo kauan kaivattua piristystä asuntomarkkinoille”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.
Mattilan mukaan Suomen asuntomarkkinoilla nähtiin viime vuonna merkkejä piristymisestä, mutta tämän vuoden alussa myönteinen kehitys kuitenkin pysähtyi, ja uusia asuntolainoja nostettiin 5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Runsas asuntotarjonta ja heikko kysyntä ylläpitävät edelleen hintojen laskupainetta, eikä uusien asuntojen rakentamisessa ole odotettavissa elpymistä lähiaikoina.
FA:n Mattila on tyytyväinen myös Fivan päätökseen pitää pankkien muuttuva lisäpääomavaatimus edelleen nollassa prosentissa. Hän allekirjoittaa Finanssivalvonnan analyysin siitä, että rahoitussuhdanteen ylikuumenemiseen viittaavat riskit ovat edelleen vähäisiä.
Yhteyshenkilöt
Veli-Matti MattilaJohtaja, pääekonomistiPuh:+358 50 344 3437veli-matti.mattila@finanssiala.fi
Pauliina Kaaresvirta-HuhtaYhteyspäällikköPuh:+358 50 329 6645pauliina.kaaresvirta-huhta@finanssiala.fi
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