Rinnekodit

Rinnekodit vahvistaa asumisen ja hoivan palveluitaan

30.6.2026 13:30:00 EEST | Rinnekodit | Tiedote

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Rinnekodit on sopinut yrityskaupasta, jossa se ostaa Lapinjärven Hoitokoti Oy:n, Lapinjärven Palvelukodit Oy:n, Valkon Hoitokoti Oy:n ja Valko Kartano Oy:n osakekannan Jarmo R. Mulari Oy:ltä.

Nainen katsoo hymyillen kädessään olevaan pinkkiä ilmapalloa.
Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys, ja osa Diakonissalaitoksen konsernia. Yrityskaupan myötä se vahvistaa asumisen ja hoivan palveluitaan. Rinnekodit

Rinnekodit on osa Diakonissalaitos-konsernia, jonka tavoitteena on rakentaa ihmisarvoisempaa yhteiskuntaa tarjoamalla laadukkaita ja vaikuttavia palveluita niitä tarvitseville ihmisille. 

Yrityskauppa vahvistaa Rinnekotien mahdollisuuksia tarjota laadukkaita asumisen ja hoivan palveluita sekä vastata kasvavaan palvelutarpeeseen. Kaupan myötä yhtiöiden toiminta jatkuu osana Rinnekoteja. 

"Olemme iloisia saadessamme mukaan toimijoita, joilla on vahva osaaminen ja pitkä kokemus hoivapalveluista. Haluamme oppia toisiltamme, vaalia tätä osaamista ja rakentaa sen pohjalta palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa", sanoo Rinnekotien liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara

Yrityskaupan kohteena olevat yhtiöt ovat Itä-Uudellamaalla toimivia, vakiintuneita hoiva- ja asumispalveluiden tuottajia, jotka tuottavat palveluja erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä ikääntyneille. Yrityskauppa vahvistaa Rinnekotien mahdollisuuksia tarjota vaikuttavia palveluita eri puolilla Suomea. 

"Olemme ylpeitä siitä työstä, jota yhtiöissä on tehty vuosien aikana. Halusimme löytää toiminnalle jatkajan, jonka arvopohja on linjassa omamme kanssa ja joka jakaa näkemyksemme laadukkaiden palveluiden pitkäjänteisestä kehittämisestä. Rinnekodit on meille luonteva jatkaja, ja on tärkeää, että asiakkaat ja henkilöstö voivat luottaa toiminnan jatkuvuuteen myös tulevaisuudessa", sanoo Jarmo R. Mulari Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mia Viljakainen

Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan elo–syyskuun vaihteessa. Siihen saakka yhtiöt jatkavat toimintaansa normaalisti. 

Yrityskauppa ei edellytä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Annareetta Vaara 
Liiketoimintajohtaja 
Rinnekodit 

Mia Viljakainen 
Hallituksen puheenjohtaja 
Jarmo R Mulari Oy 

Avainsanat

rinnekoditdiakonissalaitosmielenterveys- ja päihdepalvelutikääntyneiden palveluthoivahoiva-ala

Yhteyshenkilöt

Mediayhteydenotot:
Vivikka Richt, Yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja
Diakonissalaitos-konserni
p. 040 1636 046, vivikka.richt@diakonissalaitos.fi

Kuvat

Nainen katsoo hymyillen kädessään olevaa pinkkiä ilmapalloa.
Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys, ja osa Diakonissalaitoksen konsernia. Yrityskaupan myötä se vahvistaa asumisen ja hoivan palveluitaan.
Rinnekodit
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Tietoja julkaisijasta

Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi

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