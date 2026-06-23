Presidentti Stubb Naton huippukokoukseen Turkin Ankaraan
30.6.2026 11:28:43 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 43/2026
30.6.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Naton huippukokoukseen 7.–8. heinäkuuta 2026 Turkin pääkaupungissa Ankarassa.
Huippukokouksen pääaiheita ovat viime vuonna Naton Haagin huippukokouksessa sovitun puolustusinvestointisitoumuksen ja kokouksen muiden päätösten toimeenpanon seuranta, tuki Ukrainalle sekä puolustusteollisen pohjan vahvistaminen Venäjän pitkäkestoiseen uhkaan vastaamiseksi. Kokouksessa osoitetaan eurooppalaisten liittolaismaiden sitoutuminen aiempaa suurempaan vastuunkantoon mantereen turvallisuudesta. Suomen tavoitteena on, että huippukokouksessa tehtävät päätökset lujittavat Naton yhtenäisyyttä ja vahvistavat Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuuden.
Presidentti Stubb osallistuu tiistaina 7. heinäkuuta Naton puolustusteollisuusfoorumiin, jossa hän osallistuu paneelikeskusteluun koko yhteiskunnan kattavasta teollisuuden varautumisesta. Illalla vuorossa on Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja hänen puolisonsa Emine Erdoğanin isännöimä päivällinen.
Keskiviikkona 8. heinäkuuta presidentti Stubb osallistuu Naton jäsenmaista koostuvan Pohjois-Atlantin neuvoston valtionjohtajien kokoukseen.
Ohjelmassa on lisäksi useita kahdenvälisiä tapaamisia.
Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb osallistuu kokouksen puoliso-ohjelmaan sekä päivälliselle.
Presidentti Stubbin johtamassa delegaatiossa huippukokoukseen osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Heidän ohjelmassaan on muun muassa ministeritason työpäivälliset sekä kahdenvälisiä tapaamisia.
Huippukokous on Suomelle neljäs Naton jäsenmaana. Viime vuonna kokous järjestettiin Haagissa, Alankomaissa.
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