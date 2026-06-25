Stadin Brankkari mukana Tammisaaren Vanhojen Paloautojen päivässä lauantaina 4.7.26
30.6.2026 11:46:43 EEST | Helsingin kaupungin pelastuslaitos | Tiedote
Vanhojen Paloautojen päivä lauantaina 4.7.2026 kokoaa yhteen historiallista pelastuskalustoa eri puolilta Suomea. Myös Stadin Brankkari on ollut tapahtumassa mukana perinteisesti, ja tänä vuonna Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen museokalustoa nähdään jälleen näyttävästi esillä. Tee kesäretki Tammisaareen ja tule tutustumaan paloautojen historiaan.
Tapahtuma alkaa Ekenäs FBK:n tiloissa Panimonpihalla, josta perinteinen paraati lähtee kello 11:00 kulkien Tammisaaren keskustan halki Stallörinpuistoon. Puistossa yleisö pääsee tutustumaan kello 14:00 saakka historiallisten paloautojen ja pelastusajoneuvojen näyttelyyn.
Helsingin pelastuslaitoksen museokalustoa tapahtumassa
Näyttelyssä voi nähdä muun muassa seuraavia Helsingin pelastuslaitoksen museoajoneuvoja:
- Plymouth Valiant 4D 100V (1969) – palopäällikön auto
- Land Rover Defender (2004) – kevyt paloauto, kaksoisohjaamolla ja katetulla kuormatilalla*
- Scania-Vabis Regent (1952) – Åsbrinkin tikasauto*
- Mercedes-Benz D-602 DKA T-Kasten (1988) – ambulanssi
- Scania P93M (1991) – vaihtolava-auto, ”Scania 100 vuotta”
- Scania G82 MD/3800 (1983) – sammutusauto
- Sisu SK 242 4x4 (1995) – raskas pelastusauto
- Rasi Sisu SA-240 6x6 (1991) – vaihtolava-auto
* Pelastuslaitos, palomuseo pidättää oikeuden muuttaa kalustoa. Kyseessä on museoajoneuvot, jolloin voi tulla teknisiä rajoitteita tms. käyttöönottoon.
Historiallista pelastuskalustoa sukupolvelta toiselle
Stadin Brankkarilla eli Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on merkittävä kokoelma historiallista palo- ja ensihoitokalustoa. Helsingin Palomuseon vapaaehtoiset kunnostavat, ylläpitävät ja säilyttävät vanhoja paloautoja, ambulansseja ja muuta pelastuskalustoa osana Helsingin pelastustoimen historiaa.
Vuonna 1861 perustetun Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kalusto kertoo samalla koko suomalaisen pelastustoimen kehitystarinan hevosvetoisista ruiskuista nykyaikaisiin pelastusajoneuvoihin. Museokalusto pidetään ajokuntoisena, jotta sitä voidaan esitellä yleisölle erilaisissa tapahtumissa, paraateissa ja näyttelyissä.
Tervetuloa kokemaan pelastustoimen historiaa, tapaamaan alan harrastajia ja ihailemaan ainutlaatuista kalustoa Tammisaaren kesäiseen tunnelmaan. Tapahtuman järjestää Ekenäs FBK, ja Stadin Brankkari kiittää hienosta työstä tapahtuman eteen.
Yhteyshenkilöt
Antti SalminenViestintäasiantuntijaHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:09-31030013antti.J.salminen@hel.fipelastustoimi.fi/helsinki
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Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta ja auttaa hädän hetkellä. Palvelumme ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja ensihoito sekä väestönsuojelu ja varautuminen. Yhdellätoista pelastusasemallamme ja neljällä meriasemallamme työskentelee noin 800 henkeä, joista noin 600 pelastus- ja ensihoitopalveluissa.Vuonna 2022 pelastuslaitoksella oli 8632 pelastustoimen ja 64000 ensihoidon hälytystehtävää.
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